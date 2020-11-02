نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل 1442| رسوم وشروط نقل الكفالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المقيمين بالسعودية عن خطوات نقل الكفالة بصورة يومية، ويوجد بالمملكة العربية السعودية الملايين من العمالة و الوافدين المتواجدين فيها ويبحث هذا الكم الكبير عن طريقة الإستعلام عن نقل كفالة الوافد بدون موافقة الكفيل، ويوجد بالأراضى السعوديه تقريباً 9 مليون عامل أى ما يشكل تقريبا 30 % من حجم قوة العمل بالأراضى السعودية ، ويعد هذا العدد الكبير من العمالة يعمل تبع نظام الكفيل حيث قامت المملكة العربية السعودية باتباعه لتنظيم سوق العمل، ومن المعروف أن نتيجة لهذا العدد المهول فى سوق العمل من المتوقع أن يكون هناك الكثير من المشاكل التى تخص الوافد و الكفيل، ولذلك قامت المملكة العربية السعودية بعمل نظام معين يمكن من خلاله تغيير الكفيل عند حدوث أى مشكله دون الحاجه إلى موافقته، وكنا قد وضحنا لكم في مقال سابق طريقة الإستعلام عن اسم الكفيل، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” طريقة وخطوات نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل، فتابعونا.

خطوات نقل الكفالة

نوضح لكم الآن خطوات نقل كفالة عامل بدون موافقة من الكفيل عبر الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على بوابة الأفراد من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

. اختر من بين الخدمات الإلكترونية الإستعلام عن نقل كفالة.

اختر خدمة طلب السماح بالنقل دون موافقة الكفيل أو صاحب العمل.

ادخل كافة بيانات الطلب وقم بإرسال كافة البيانات المطلوبة.

يعمل الآن النظام بالتحقق من خلال رمز أبشر.

بعد الإنتهاء من إنشاء رقم الطلب وحفظ كافة البيانات تتم مراجعة الطلب ويتم دراسته ثم إرساله إلى اللجنة المركزية.

نقل كفالة عامل

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية بإنشاء بوابة إلكترونية تتيح من خلالها الكثير من الخدمات للأفراد الجديدة منها خدمة عمالة المنشأت و الوافدين، وعلى الوافدين الراغبين فى استخدام الخدمة أن يتقدموا بالطلب الذى تجاوزه صاحب العمل أن يوافق عليه لنقل الكفالة لسبب ضرورى حيث يكون السبب تضرر العامل من منشآت العمل ويصنف باللون الأحمر، وربما السبب هو مشكلة بين العامل وصاحب العمل كعدم منحة أى راتب لمدة ٣ شهور أو عدم تجديد رخصة العامل .