نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن الدفعة 36 ورابط الاستعلام عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن الدفعة 36 ،والتي يتابعها ويتساءل عنها الكثيرون الآن بالمملكة العربية السعودية حيث أصبح برنامج حساب المواطن مصدر اعتماد ودخل كبير للعديد من المواطني محدودي الدخل الذين بحاجه إلى زيادة الدخل الشهري الخاص بهم لتغطية نفقات الحياة والاحتياجات اليومية، وأصبح الكثيرون يتابعون تغريدات برنامج حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية له بتويتر والذي يعلم المواطنين كل ماهو جديد والذي كان من أهمه الفترة الماضية نتائج الأهلية دفعة نوفمبر حساب المواطن والتي تحدد إذا كان الأشخاص المسجلين في البرنامج مؤهلين للحصول على الدفعات ومستحقين أم لا وكان الكثيرون في انتظار تلك النتائج للتأكد من الأهلية والتي يلزمها تحديث بيانات المواطنين المشتركين بحساب المواطن باستمرار لضمان استمرار صدور الدفعات.

متي تنزل الدفعة 36حساب المواطن

سؤال واستفسار كل شهر من مواطنين المملكة العربية السعودية التابعين للبرنامج ومستحقي الدعم الخاص به ، فقد أعلنت الصفحة الرسمية الخاصة ببرنامج حساب المواطن من قبل أن الموعد الرسمي لصدور الدفعات كل شهر في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ومن الممكن أن يتم تأخير أو تقديم ميعاد صرف الدفعات لمدة يوم واحد فقط في حالة صدور الدفعات يوم الجمعة يتم تقديم ميعاد الصرف ليوم الخميس أما إذا كان ميعاد صرف الدفعات يصادف يوم السبت وهو عطلة رسمية للبنوك لذا يتم تأخير موعد الصرف ليوم الأحد، يتم صرف دفعة نوفمبر حساب المواطن يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر 2020 بحسب آخر التصريحات.

رابط الاستعلام عن دفعة نوفمبر حساب المواطن

يمكن الاستعلام عن موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن وهي الدفعة 36 الخاصة بشهر نوفمبر من خلال خطوات بسيطة عبر موقع حساب المواطن كل ما عليك فعله هو:

الدخول على الصفحة الرسمية لحساب المواطن قم بكتابة البيانات الخاصة بك مثل اسم المستفيد ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف الخاص بك اضغط على استعلام بعدها تظهر الصفحة الخاصة بك والتي يتواجد بها البيانات الخاصة بك وموعد صدور الدفعة الجديدة

نتابع معكم كل ما يخص حساب المواطن وموعد صدور الدفعات الجديدة كل شهر وإذا حدث هناك أي تأخير في موعد صدور الدفعات سنقوم بتحديث المقال أولا بأول.