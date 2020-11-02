نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاشات التقاعد للعسكريين والمدنيين 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف معاشات المتقاعدين 1442 تعمل هيئة التأمينات الاجتماعية سداد المعاشات لجميع الأشخاص المتقاعدين بالمملكة السعودية وقد وفرت خطة محددة للحصول على معاشات المتقاعدين، حتى يتم الحفاظ على سلامتهم وصحتهم بسبب انتشار الوباء الموجود في البلاد وتم العمل على توفير كافة أدوات التعقيم والكمامات مع أخذ كافة الاحتياجات الخاصة بالتباعد الاجتماعي.

صرف معاشات المتقاعدين

قد أوضحت الهيئة بكافة الإجراءات التي يجب اتباعها للوقاية من هذا الوباء حتى يتمكن جميع المتقاعدين من الحصول على المعاشات الخاصة بهم وذلك في كل يوم الخامس والعشرين من الشهر، حيث أوضحت التأمينات الاجتماعية أن هذا هو الموعد المحدد بشكل شهري للحصول على معاشات المتقاعدين.

وأكدت أنه تم تعديل دفتر معاش المتقاعدين وتشمل الأسرة التي يوجد فيها شخص متوفى حتى يتم دفع جميع رواتب لكل العمال داخل البلاد، حيث تقوم مؤسسة المتقاعدين بتوفير كافة الخدمات الهامة الإنترنت من خلال الذهاب إلى المؤسسة التقاعدية في الديوان العام لجميع الأشخاص الذين بلغ سن المعاش 60 عام.

موعد صرف معاشات المتقاعدين العسكريين

قد أوضحت المملكة السعودية أنها تقوم بتقديم العديد من الخدمات بشكل إلكتروني لجميع المواطنين المدنيين والعسكريين الذين دون الاطلاع على موعد صرف مرتبات التقاعد الخاص بهم من خلال الهاتف المحمول عامه الإنترنت، وعدم الخروج من المنزل إلا في وقت الضرورة بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد.