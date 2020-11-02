نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات تحديث بيانات المستفيدين من برنامج حساب المواطن لعام 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعمل حساب المواطن على تحسين مستوى الخدمات التي يقدمها للمستفيدين بشكل مستمر، لذا يطالب المستفيدين من فترة لأخرى بتحديث البيانات الخاصة بهم، حتى يتمكن من التواصل مع المستفيدين والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهم، حيث طالب برنامج حساب المواطن المستفيدين في الساعات الماضية بضرورة تحديث البيانات الخاصة بهم لضمان استمرار الدعم، وسنتعرف على خطوات التحديث بالتفصيل.

تحديث بيانات حساب المواطن

تلبية لدعوة القائمين على برنامج حساب المواطن بضرورة تحديث بيانات المستفيدين، نقدم لكم خطوات تحديث البيانات خطوة خطوة.

الدخول إلى برنامج حساب المواطن. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور حتى تتمكن من تسجيل الدخول إلى حسابك. نختار أيقونة البيانات الشخصية من القائمة الجانبية. الضغط على تحديث، ويقوم المستفيد بتحديث البيانات المطلوبة. الضغط على حفظ البيانات وإرسال الطلب.

شروط الحصول دعم حساب المواطن

وضع القائمين على برنامج حساب المواطن عدة شروط لتأهيل المواطن للحصول على الدعم، وبعد توافر هذه الشروط يتم تحديد قيمة الدعم وفقاً لعدد أفراد الأسرة، والتابعين والدخل الكلي، وتتلخص هذه الشروط في:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية، أو حامل لبطاقة التنقل بالمملكة. أن يكون مقيم بصفة دائمة داخل الأراضي السعودية. ألا يكون من المقيمين في دار الإيواء أو السجون. توافر البيانات المسجلة على الموقع مع الجهات المختصة.

الأوراق المطلوبة لدعم حساب المواطن

أكد حساب المواطن أنه يلزم إرفاق المستندات التي تثبت الاستقلالية إذا كان عمر المتقدم للحصول على الدعم ما بين 18 إلى 24 عام، وتتضمن هذه الأوراق: صك ملكية سكن، أو مشهد إثبات سكن جامعي، أو صك عقد إيجار أو فاتورة كهرباء باسم الشخص.