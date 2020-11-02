نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر نوفمبر 2020 في المملكة السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية
بعد توضيح التوقيت الحديث لدفع راتب المتقاعد في السعودية، راتب العمال في شهر نوفمبر 2020، قامت المؤسسة في السعودية بتوضيح ميعاد رواتب شهر نوفمبر، في يوم 25.
المستفيدين من رواتب المتقاعدين
قالت المؤسسة التقاعدية في السعودية أن مجموع المعاشات للمتقاعدين أصبح واحد وثمانون وسبعة من عشرة مليار ريال، وكان مجموعة واحد وعشرون وسبعة من عشرة مليار في السنة السابقة، وبينت الوزارة نسبة المستفيدين وهي واحد وستة من عشرة بالمئة في سنة ألفين وثمانية عشر ميلادي، وتكون نسبة المؤسسة للتقاعد في السعودية 1200000 عامل حديث.
وأصبحت النسبة للمتقاعدين في السعودية هي اثنان وأربعون وخمسة من عشرة ألف، بأكثر خمسة وأربعة من عشرة بالمئة في عام ألفين وثمانية عشر ميلادي، وقالت المؤسسة إن الحق المالي والتعويضات التي لها علاقة بالإجازة والبدل لا تقع من ضمن اختصاصاتها، وإنما هو تخصص مكان العمل المتقاعد منه الشخص.
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