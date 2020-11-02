نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة قبول طلب إعفاء بنك التسليف والادخار 2020.. رابط وشروط التقديم 1442ه‍ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد طريقة قبول طلب إعفاء بنك التسليف والادخار من أسهل الطرق الذى يتمكن المواطن السعودي المقترض من بنك التسليف والادخار أو بنك التنمية الإجتماعية التقديم تبعاً إلى الشروط والأحكام التى أعلن عنها البنك مجدداً، حيث يتضامن البنك مع الأسر السعودية محدودة الدخل المقترض ذات العمر الكبير، وكذلك الأسر الكبيرة التى لديها من الأولاد والبنات عدد كبير، وجاء قرار الإعفاء من سداد القروض من خادم الحرمين الشريفين الذى يسعى دائما على التيسير على المواطنين ولاسيما فى ظل حالة عدم الإستقرار الذى نتج عن إنتشار اخطر وباء منذ عدة عقود وهو فيروس كورونا.

طريقة قبول طلب إعفاء بنك التسليف والادخار 2020

يستطيع المقترض من بنك التسليف والادخار السعودي إذا كان ضمن من ينطبق عليهم الشروط التى حددها بنك التسليف والادخار فى الإعفاء من سداد القرض والذى يمكنك الإطلاع عليها عبر رابط شروط الإعفاء من السداد، يجب عليه أن يتبع بعض الإجراءات كالتالي:

الدخول أولا على بنك التسليف والادخار والادخار ثم القيام بتسجيل الدخول. تقديم طلب إعفاء بنك التسليف وتسجيل البيانات. تقوم بتسجيل جميع البيانات والتي تضم التالي (الإسم رباعي، رقم الجوال، رقم الهوية الوطنية، نوع القرض، رقم العقد). التحقق من الرمز المرئي. الموافقة على الشروط والأحكام. يجب الإنتظار حتى الإنتهاء من دراسة طلب إعفاء بنك التسليف.

المستندات والأوراق المطلوبة

بعد الإنتهاء من تسجيل البيانات وتقديم طلب الإعفاء يجب عليك رفع المستندات والأوراق المطلوبة والتى جاءت كالتالي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

نموذج أو شهادة من أحد المستشفيات توضح الحالة الصحية للمتقدم.

صورة من طلب إعفاء بنك التسليف.

كارت العائلة.

مستند من جهة عمل المتقدم يوضح الدخل الشهري مختوم وموقع عليه.

ضوابط وشروط إعفاء بنك التسليف

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

يجب أن تكون حالة المقترض المادية غير جيدة.

يجب أن يكون حالة المتقدم من الناحية (الصحية والاجتماعية والعمر) تستحق إعفاء بنك التسليف.

ينبغي أن لا يكون طالب الإعفاء حاصل على قرض أخر من بنوك أخرى.

يجب عدم وجود دخل كافي لسداد القرض.

طريقة إعفاء المتوفين من قروض بنك التسليف أو الصندوق العقاري

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

الضغط على خدمات الأفراد.

ملئ نموذج إعفاء المتوفين.

شروط قروض بنك التسليف

يجب أن لا يقل عمر المقترض عن 25 عام، كما لا يجب أن يتجاوز عمر المتقدم عن 55 عام.

يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقدم 2000 ريال.

يجب أن يكون مواطن صاحب جنسية سعودية.

أهم قروض بنك التسليف

وضع بنك التسليف والادخار السعودي أو بنك التنمية الإجتماعية حزمة قروض لكافة أبناء السعودية نجد من هذه القروض التالي: