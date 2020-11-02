نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف الجوازات 1442 عبر منصة أبشر للتوظيف في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط تقديم وظائف الجوازات 1442 عبر منصة ابشر للتوظيف، يهتم عدد كبير من الأشخاص بالبحث عن الرابط الرسمي للتقديم على وظائف الجوازات التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل مصلحة الجوازات من خلال منصة ابشر للتوظيف عرض على الإنترنت، وأكدت أن تم فتح باب القبول في وظائف جندي الخاصة بالرجال بوزارة الداخلية بالمملكة، لهذا سوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم رابط ابشر للتوظيف وكافة التفاصيل التي تتعلق بوظائف المدنية العامة للجوازات 1442.
رابط ابشر للتوظيف 1442
يمكن لجميع الأشخاص الذين يريدون التقديم على وظائف الجوازات تسجيل الدخول إلى الرابط الرسمي لبوابة ابشر ثم كتابة إرسال البيانات والتفاصيل المطلوبة بشكل دقيق، وينبغي على الجميع أن يكون بالتقديم في المدة المحددة وسوف يتم رفض أي طلب تم تقديمه بعد انتهاء المدة.
المديرية العامة للجوازات
قد أعلنت المديرية العامة للجوازات عن فتح باب التقديم للوظائف لجميع المجال من خلال منصة ابشر الإلكترونية حيث يمكن تسجيل الدخول على بوابة ابشر الوظائف للتقديم في هذه الوظيفة، وتعتبر منصة ابشر من أهم المنصات الرئيسية التي يتواجد فيها العديد من الخدمات الهامة لجميع المواطنين بالمملكة السعودية.
وظائف الجوازات منصة ابشر للتوظيف
قامت قبل ذلك المديرية العامة للجوازات بتوضيح بعض الشروط الهامة للمتقدم وهي كالآتي:
- أولا يجب أن يكون هذا الشخص سعودي الجنسية ويكون قد حصل على شهادة الثانوية العامة وألا يكون متزوج من أمراة غير السعودية.
- بجانب أن يكون حسن السمعة والسلوك وألا يكون قد حكم عليه قبل ذلك في أي جرائم مخلة بالشرف والأمانة، وينبغي أن تكون البطاقة الشخصية سارية وأن قام بعمل التحليل الطبي واجتياز المقابلة الشخصية، وينبغي عليها أن يقوم بتقديم الشهادات الصادرة من الخارج.
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