نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية معرفة رقم حساب بنك الراجحي بـ 5 طرق بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث كثير من عملاء مصرف الراجحي عن معرفة رقم حساب بنك الراجحي وهو من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المصرف عبر موقعه الإلكتروني للعملاء بسهولة ويُسر، أو من داخل فروع البنك العديدة أو عند الاتصال بأرقام خدمة العملاء وهي من الخدمات الرئيسية ويمكن بخمس طرق مختلفة معرفة رقم حساب الراجحي.

كيفية معرفة رقم حساب بنك الراجحي

يحتاج كثير من المستخدمين معرفة رقم الحساب البنكي لاستخدامه في المعاملات الخاصة وكذلك استقبال الحولات البنكية وغيرها من الخدمات وهنالك عدد من الطرق لمعرفة رقم حساب الرجحي كالتالي:

التسجيل في مباشر الأفراد

قم بالتوجه للموقع بنك الراجحي الإلكتروني.

أنقر على أيقونة مباشر الأفراد انتقل بعدها مباشرة لخدمة الإنترنت المصرفية المباشرة للأفراد.

انقر على رابط التسجيل، قم بإضافة رقم بطاقة الصراف الألي والرقم السري.

ويتم كتابة أخر 7 أرقام من الحساب الجاري واختيار خدمة جوال الراجحي.

يظهر أمامك الاستفادة من خدمة جوال الراجحي، اختر الرقم السري.

واستمر في الخطوات حتى النهاية.

بعد التسجيل في مباشر أفراد الراجحي يتم الدخول للحساب البنكي باسم المستخدم والرقم السري

بعد الانتهاء من الخطوات يظهر لك كشف حساب ويظهر رقم حسابك المصرفي في البنك لك.

معرفة رقم حساب الراجحي من جهاز الصراف

قم بالتوجه لأقرب جهاز صراف آلي.

وأدخل رقم الهاتف الشخصي لك، من قائمة تعديل العنوان.

أكد الرقم من الجوال تظهر لك رسالة أخرى بها رقم حسابك المصرفي.

تطبيق الراجحي الإلكتروني

تستطيع معرفة رقم حسابك في الراجحي من تطبيق الراجحي الإلكتروني بالخطوات التالية:

تسجيل دخول تطبيق الراجحي.

التوجه للحسابات والتمويل والبطاقات.

تظهر لك معلومات حسابك المصرفي أمامك بشكل واضح وبها رقم الحساب.

يمكنك أيضًا معرفة رقم حساب بنك الراجحي بالاتصال بخدمة عملاء البنك والاستعلام عن رقم الحساب بسهولة، أو زيارة الفرع وتقديم الهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمين لمعرفة رقم الحساب البنكي وطباعة تفاصيل حسابك الشخصي لك دون عناء، يقدم مصرف الراجحي أيضًا كثير من الخدمات المالية والمصرفية بجانب خدمات فتح الحساب البنكي مثل خدمات البطاقة الرقمية والبطاقات الذكية وخدمات التداول والتمويل.