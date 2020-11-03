نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الجوازات وموعد التقديم وشروط القبول من بوابة أبشر للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية حول وظائف الجوازات، حيث أعلنت بوابة أبشر للتوظيف في يوم الاثنين الموافق 2 من شهر نوفمبر لهذا العام، عن استقبال طلبات شغل الوظائف التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من قبل المديرية العامة للجوازات، علماً بأنه قد تم الإعلان سابقاً عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية على رتبة جندي، وأوضح أن التسجيل في هذه الرتبة متاح فقط للرجال وأكد على ضرورة التقديم في المواعيد المحددة للتسجيل، ويتم التسجيل للتقديم من خلال البوابة الرسمية أبشر للجوازات، ونوضح من خلال هذا المقال رابط التسجيل والشروط التي يجب توافرها في الأشخاص المتقدمين.

موعد التقديم على وظائف الجوازات :

أوضحت الإدارة العامة أنه يجب على الأشخاص المتقدمين الذين تتوافر بهم شروط التقديم، وقد أشارت أن التقديم يبدأ من تاريخ يوم الاثنين الموافق 16/3/1442 وينتهي التقديم في اليوم الموافق الأحد الموافق 23-3-1442 هجرياً، ويتم التقديم للحصول على الوظائف من خلال بوابة (أبشر – توظيف).

طريق دخول أبشر التوظيف والتسجيل على وظائف الجوازات :

يمكن التسجيل في وظائف الجوازات من خلال الخطوات التالية :

الدخول على موقع أبشر التوظيف

الانتقال إلى الوظائف النشطة

اختيار وظائف المديرية العامة للجوازات

اختيار التقديم على وظيفة جندي

تعبئة الحقول المطلوبة بدقة

إرسال الطلب مع التأكيد على أن إرسال الطلب لا يعني القبول في وظائف الجوازات

شروط وظائف الجوازات :

فقد بينت الإدارة أن الشروط المطلوبة لشغل وظائف الجوازات هي :