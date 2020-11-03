نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كشف حساب بنك الراجحي وتفعيله بالخطوات التفصيلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كشف حساب بنك الراجحي , يُعد بنك الراجحي من البنوك الإسلامية الموجودة في المملكة العربية السعودية ويتميز البنك بتقديم خدمات ممتازة للعملاء وتمويلهم. كشف حساب بنك الراجحي كشف الحساب في بنك الراجحي من الأمور الهامة جداً للعملاء حيث يحتوي علي أمور مالية للعميل خلال فترة محددة من الوقت.

وبصفة عامة هي تلخيص للعمليات المالية التي قام بها العميل خلال فترة زمنية سابقة وطريقة سير تلك العمليات.

وأيضاً يوضح للعميل عمليات السحب والإبداع حيث يتم ذكر كل التفاصيل المالية حتى وإن كانت صغيرة حتى تسهل من مراجعة العميل عند الحاجة لذلك.

الكشف يكون له ارتباط بتاريخ بداية العمليات المالية حتى الانتهاء منها وفي أغلب الأحيان تقوم البنوك بتقديم الكشف كل شهر بصفة دورية حتي يعرف العميل كل ما يدور بحسابه والعلم بالميزانية الخاصة به ومعرفة نوع حسابه سواء كان جاري أو توفير.

أي كشف حساب يتكون من قسمين هما: مدين ويشمل كل مكونات قسم المدين، دائن ويشمل كل مكونات قسم الدائن ويكون توضيح شامل لكل خانة في الجدول حتى يعلم العميل بكل التفاصيل المالية التي حدث خلال فترة زمنية معينة. طريقة استخراج كشف حساب الراجحي وتفعيله يُعد كشف الحساب المُقدم من بنك الراجحي إلكتروني ويمكن استخراجه بسهولة ويمكن إدخال البريد الإلكتروني إلي المصرف ثم التعرف بكل سهولة على كل الأمور المالية التي تخص العميل خلال فترة زمنية معينة.

ومن الممكن إستخدام كشف الحساب على أنه إثبات في المحكمة. وحتى يتم فتح كشف حساب يجب توفر الآتي: صورة بطاقة شخصية

إضافة إيصال مياه أو كهرباء أو غاز مع صورة البطاقة.

تقديم اسم الوظيفة التي تقوم بها

تقديم تفاصيل راتبه وجهه العمل المنتمي لها

بينما لأصحاب المهن الخاصة والحرة فيجب تقديم البطاقة الضريبية وعلاوة على ذلك تقديم السجل التجاري

إذا كان العميل ربة منزل فيجب تقديم جميع الوثائق التي تخص زوجها، وإذا كان العميل علي المعاش فيتم التقديم بواسطة البطاقة الشخصية ويتم تفعيل الحساب كالآتي: الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك.

الضغط على خدمات الأفراد

النقر على خدمات مصرفية للأفراد

النقر على التسجيل في الخدمات الإلكترونية

كتابة رقم البطاقة المصرفية ومن ثم كتابة كلمة المرور

إدخال رقم هاتفك ثم تفعيل الحساب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كشف حساب بنك الراجحي وتفعيله بالخطوات التفصيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.