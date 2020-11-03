نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة 1442 عبر أبشر للجوازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تكثر عمليات البحث عن خدمة استعلام عن تأشيرة خروج وعودة بين المقيمين في المملكة العربية السعودية، فعندما يريد المقيم الذهاب خارج أراضي المملكة العربية السعودية يُقدم على خدمة الإستعلام عن التأشيرة الخاصة به حتى يعرف موعد عودته إلى البلاد ولا يتجاوزه منعاً لعدم حدوث مشاكل بالدخول إلى المملكة مرة أخرى، وهناك خدمة أخرى يحتاجها المقيم وهى تمديد تاريخ التأشيرة حيث قد يفاجىء المقيم أن مدة التأشيرة ليست كافية بالنسبة له، وكنا قد وضحنا لكم في مقال سابق طريقة الإستعلام عن تأشيرة خروج نهائي من المملكة في ظل الإهتمام الكبير بخدمات منصة أبشر، كل هذا سنتحدث عنه خلال مقالنا اليوم عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم طريقة وخطوات الإستعلام عن مدة تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة، فتابعونا.

استعلام عن تأشيرة خروج وعودة

من الجدير بالذكر أن مدة تأشيرة الخروج والعودة لا تكون طويلة حيث تتراوح بين شهرين أو ثلاثة اشهر ولهذا قد يحتاج المقيم إلى أن يمد هذه الفترة، وقبل كل هذا نوح لكم طريقة الإستعلام عن تأشيرة خروج وعودة كما في الخطوات التالية:

أولاً يجب الولوج إلى بوابة أبشر الإلكترونية وتسجيل الدخول.

وتسجيل الدخول. ثانياً اختر أيقونة خدمات الأفراد.

ثالثاً اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية واختر منها خدمة تاشيرة الخروج والعودة.

رابعاً اكتب رقم الإقامة والبيانات الأخرى المطلوبة.

خامساً اضغط عرض لتظهر أمامك كل البيانات عن تاشيرة الخروج والعودة وصلاحيتها.

تأشيرة خروج نهائي

يحتاج المقيم في المملكة العربية السعودية إلى الإستعلام عن تأشيرة خروج نهائي عندما يقرر الخروج وعدم العودة إلى البلاد مجدداً، وهذه الخدمة متوفرة على منصة أبشر، ولكي تستعلم عنها كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني.

اختر أبشر أفراد ثم الخدمات الإلكترونية ثم اختر منها خدمة تأشيرة الخروج النهائي.

اكتب كل ما يُطلب منك من رقم الإقامة ورقم جواز السفر وغيرها من البيانات ثم اصغط عرض.

الآن تظهر لك المعلومات حول تأشيرة الخروج النهائي الخاصة بك.

طباعة تأشيرة خروج وعودة

يسألنا الكثير من قرائنا الكرام من الجمهور السعودي عن إمكانية طباعة التأشيرة، ونوضح لكل المقيمين بالمملكة العربية السعودية خطوات طباعة تأشيرة خروج وعودة من خلال منصة مقيم كما في الخطوات التالية: