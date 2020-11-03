نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تأشيرة خروج نهائي برقم الإقامة 1442 عبر أبشر للجوازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعد خدمة استعلام عن تأشيرة خروج نهائي أحد أكثر الخدمات المستخدمة في منصة أبشر للجوازات التي يستفيد منها أكثر من 17 مليون مواطن ومقيم، ويحتاج الآلاف من المغتربين المقيمين في المملكة العربية السعودية إلى استخدام خدمة استعلام عن تأشيرة الخروج النهائي عند الخروج بشكل نهائي من المملكة، وقد أتاحت منصة أبشر للجوازات الحصول على هذه الخدمة بشكل بسيط وسهل بطريقة إلكترونية على موقعها الرسمي على الإنترنت بعد أن كان الأمر يتطلب الذهاب إلى الجهات المعنية وتضييع الوقت والجهد، وتستطيع الإستعلام عن التأشيرة بإستخدام رقم الإقامة فقط، وكنا قد كتبنا لكم خلال مقال سابق عن كيفية الإستعلام عن تأشيرة خروج وعودة إلى المملكة من خلال بوابة أبشر أيضاً في إطار اهتمامنا بتوضيح كافة خدمات منصة أبشر لقرائنا الأعزاء، واليوم من خلال هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” نوضح لكم رابط وخطوات الإستعلام عن التأشيرة للخروج النهائي برقم الإقامة، فإلى نص المقال.

استعلام عن تأشيرة خروج نهائي

أتاحت وزارة الداخلية السعودية خدمة استعلام عن تأشيرة خروج نهائي من خلال منصة أبشر الإلكترونية نظراً لهذا العدد الكبير الذي يطلب هذه الخدمة يومياً، ولكي تستطيع معرفة موعد خروجك النهائي من أرض المملكة العربية السعودية عليك بإتباع الخطوات الآتية:

عليك في البداية الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية على الإنترنت.

على الإنترنت. اضغط على خدمات الأفراد ثم الجوازات ثم التأشيرات.

دون جميع البيانات المطلوبة من الإسم ورقم الإقامة ورقم جواز السفر وغيرها من البيانات.

الآن ستظهر لك كافة المعلومات عن موعد خروجك النهائي من المملكة.

طباعة تأشيرة خروج نهائي

يحتاج المقيم في المملكة العربية السعودية إلى طباعة تأشيرة الخروج النهائي الخاصة به بعد الإستعلام عنها، ونوضح له كافة الخطوات اللازمة كالتالي:

ادخل إلى موقع منصة مقيم .

. اختر الإستعلامات الإلكترونية ومنها صلاحية التأشيرة.

اختر طباعة التأشيرة وادخل رقم التأشيرة الخاصة بك للتأكيد.

الآن تظهر لك تفاصيل تأشيرتك ومعها خيار طباعة التأشيرة اضغط عليها.

تأشيرة خروج وعودة

يستخدم المقيم داخل المملكة العربية السعودية خدمة استعلام عن تأشيرة خروج وعودة عند الخروج خارج المملكة بهدف الترفية أو العمل والعودة إليها مرة أخرى، ويُمكنك الإستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة عبر منصة أبشر من خلال الخطوات الآتية: