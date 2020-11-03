نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة وتاريخ انتهائها عبر أبشر للجوازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد أمر الإستعلام عن صلاحية الإقامة بالمملكة العربية السعودية أمر مهم للغاية لذلك يرغب جميع الوافدين الإستعلام والتأكد من موعد انتهاء اقامتهم، ولأن أمر تجديد الإقامة يحفظ حقوقه وتواجده على الأراضى السعودية يمنحه ممارسة كل الصلاحيات المتاحة للعمل و إجراء كافة الأمور الحكومية والرجوع إلى بلاده والعودة مرة أخرى للعمل لذلك يعد أمر معرفة تاريخ انتهاء الإقامة وتجديدها أمر غاية فى الأهمية، لذلك تابعونا فى هذا المقال عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن تاريخ انتهاء إقامة وافد وكيفية تجديدها.

الإستعلام عن صلاحية الإقامة

يعد معرفه التاريخ أمر مهم للوافد حتى يتمكن من تجديد هذه الإقامة فى تاريخها المحدد من قبل السلطات حتى لا يعرض نفسه إلى أى مشاكل قانونية أو التعرض لدفع غرامات التأخير التى ليست بالهينة بالنسبة للعامل المغترب حيث يتم دفع غرامة عند التأخر فى التجديد للمرة الأولى بمبلغ مالى قدرة 500 ريال سعودى، وعند التأخر للمرة الثانية فى تجديد الإقامة يتضعف المبلغ ليصل إلى 1000 ريال سعودى، وأما عند التأخر فى التجديد لثالث مرة يتم التوصل إلى الوافد المقيم على الأراضى السعودية وترحيله على الفور الى موطنه الأصلي فيؤدى ذلك إلى التعرض خسائر مادية ومعنوية كالطرد من العمل أو دفع الغرامات أو عدم الإمكانية من التواجد فى المملكة العربية السعودية مرة ثانية .

خطوات الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة

يُمكنك الإستعلام عن تاريخ انتهاء وتجديد الإقامة فقط برقم الإقامة القديم أو رقم الحدود من خلال خطوات سهلة وسريعة عبر بوابة تسمى أبشر، فقط تابع الخطوات التالية:

قم بتسجيل حسابك الخاص على بوابة أبشر

اضغط على بند أبشر للأفراد.

اكتب اسمك وسجل رقم المرور.

سجل رقم التحقق ثم اضغط على تسجيل الدخول .

اختر بند “خدماتى ” .

ثم بند الإستعلام عن صلاحية إقامة .

ثم اكتب رقم الإقامة ثم كود التحقق.

الآن سوف تظهر أمامك صفحة جديدة تحتوى على كل البيانات التى تخص الوافد عن اقامته.

استعلام عن الإقامة بدون أبشر

في حالة ما لم يكن لديك حساب بالفعل للدخول إلى بوابة أبشر يُمكنك الإستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول إلى أبشر فقط اتضغط على الرابط المظلل واتبع التعليمات بالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ثم اختيار خدمة الإستعلام عن الإقامة من بين الخدمات الإلكترونية وقم بكتابة كافة البيانات المطلوبة.