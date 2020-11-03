“الأرصاد” : استمرار الحالة أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة

دوت الخليج – المدينة: أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله – تضمنت أمطارا خفيفة وتدن في مدى الرؤية ، على محافظات العلا والعيص وخيبر .

وبينت الإدارة أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

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