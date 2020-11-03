“أمسك ريالك” حملة جديدة للإدخار يطلقها بنك التنمية الإجتماعية

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عمر شويل - جدة “أمسك ريالك” حملة جديدة يطلقها بنك التنمية الإجتماعية، تتوالى إنجازات بنك التنمية الإجتماعية بتزايد مجهوداتها في محاولة توعية المجتمع بوجود ثقافة الإدخار، حيث أطلقت هذه الحملة تزامنا منها مع اليوم العالمي للإدخار والذي يوافق يوم ٣١ من شهر أكتوبر من كل عام، ومحاولة نشر الوعي بين أفراد المجتمع بالمملكة العربية السعودية وذلك برعاية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة .

حملة ” امسك ريالك” للإدخار والتوفير

أطلق بنك التنمية الإجتماعية حملة جديدة لحث أفراد المجتمع لتقدير قيمة المال ونشر ثقافة الإدخار بين المواطنين وذلك من خلال الموقع الرسمي له على “تويتر” تأكيداً منها على تنمية وتعزيز ثقافة إدخار المال، وأنها ليست الحملة الأولى من نوعها وإنما هي امتداد لحملات أطلقتها في عام ٢٠١٨ م و٢٠١٩ م ،وأول هذه الحملات كانت حملة “منتج زود الإدخاري” ويشترك به العديد من المواطنين السعوديين والتي تتجاوز مؤخراتهم من خلاله أكثر من ١٦٥ مليون ريال سعودي.

كيفية تطبيق حملة “امسك ريالك” للإدخار

يسعى القطاع المالي بالمملكة العربية السعودية للكثير من الآمال والأحلام التي يرغبون لتحقيقها للوصول إلى المجتمع الواعي والمثقف من الناحية المالية تحقيقاً لرؤية ٢٠٣٠، وتسعى لتحقيق هذه الرؤية من خلال حملتها “امسك ريالك” التي أطلقتها، ويقصد بها رفع إجمالي مدخرات الأسرة من نسبة ٦% إلى ١٠% وهذه الحملة استكمالاً لمنتج “زود” ولكن تسعى من خلاله توسيع الفئات العمرية لتشمل الأعمار من ٦ سنوات وحتى ١٨ عام لتشجع الجيل الجديد على الإدخار والحفاظ على ماله وذلك من خلال صرف حوافز مالية تشجيعية لمستخدمى حملة امسك ريالك و منتج زود.

تحديث تطبيق الجوال وإضافات جديدة

كما أعلن بنك التنمية الإجتماعية عبر الموقع الرسمي له على “تويتر” إنه تم إضافة بعض البرامج عبر تطبيق الجوال تسهل عليك تعاملاتك، وذلك من خلال عدة اختيارات يمكنك الاختيار من بينها تتمثل على النحو التالي :