نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض العمل الحر بنك التسليف 1442| طريقة التقديم على تمويل العمل الحر في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قرض العمل الحر بنك التسليف 1442ه‍ الذى أعلن عنه بنك التنمية الإجتماعية على موقعه الإلكتروني والذي يستهدف الفئات التى لديها القدرة على العمل ولم تتمكن من الحصول على فرصة عمل ويرغبون فى الإستفادة من تمويل العمل الحر من أجل زيادة دخلهم الشهري، حيث يصل قيمة تمويل العمل الحر إلى 60 ألف ريال سعودي، كما تتعد خدمات ومزايا بنك التسليف إلى المواطنين والذى أتاح خدمة طلب إعفاء بنك التسليف من سداد القروض لبعض الفئات المستحقة.

شروط قرض العمل الحر نفاذ

ضخ بنك التنمية الإجتماعية مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها فى الراغبين فى الإستفادة من قرض العمل الحر نفاذ واشتملت هذه الشروط على التالي:

الرسوم: يجب على المتقدم سداد الرسوم المقرره. فترة السداد: يجب أن لا تتجاوز فترة السداد عن 5 سنوات. المبلغ المالي: يجب أن لا يتجاوز المبلغ المالي فى السجل الائتماني عن 30 ألف ريال سعودي. الجنسية: يجب أن تكون جنسية المستفيد سعودية. العمر: يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 60 عام، كما يجب أن لا تقل عن 18 عام. وثيقة العمر: يجب توافر وثيقة العمل الحر. الضمانات: يجب على المتقدم توضيح الضمانات الكافية. الديون: يجب أن يكون على المتقدم أى ديون عند بنوك أخري. الراتب الشهري: يجب أن لا يتجاوز الراتب الشهري للمتقدم سواء كان يعمل بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي عن 14 ألف ريال سعودي. حدود التمويل: تبدأ حدود التمويل النقدي 60 ألف ريال سعودي، أما عن حدود التمويل العيني 150 ألف ريال سعودي.

خطوات التقديم على قرض العمل الحر

أكد بنك التنمية الإجتماعية أو بنك التسليف والادخار السعودي عن مجموعة بسيطة من الخطوات يستطيع من خلالها المواطن السعودي الذي تنطبق عليه الشروط السابقة الحصول على قرض العمر الحر، وذلك بعد رفع المستندات والأوراق المطلوبة التالية:

تقديم رخصة القيادة.

تقديم شهادة العمل الحر.

تقديم رقم الأبيان.

تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

تقديم رقم الجوال المسجل مسبقاً فى موقع أبشر الإلكتروني.

رابط التقديم على قرض العمل الحر

يستطيع كل من تنطبق عليهم الشروط والأحكام التسجيل للحصول على قرض العمل الحر من خلال رابط بنك التنمية الاجتماعية والدخول على بوابة النفاذ الموحد ثم القيام بتسجيل كافة البيانات المطلوبة والتى تحتوي على التالي:

تسجيل إسم المستخدم. تسجيل كلمة المرور. ادخال الرمز المرئي. القيام بالضغط على كلمة تسجيل.

الفئات المستحقة إلى قرض العمل الحر

الموظفين بالخدمات التخصصية: الذين يقل رواتبهم عن 10 آلاف ريال سعودى.

الموظفين بخدمات النقل التشاركية: براتب 5 آلاف ريال سعودى.

العاطلين عن العمل: يتم صرف لهم القرض بدون تحويل الراتب.

الغير مخدومين من النظام المالى.

اهداف تمويل العمل الحر