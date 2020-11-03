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عمر شويل - جدة كيفية حساب راتب التقاعد المبكر وشروط التقاعد المبكر في السعودية نجد عليهم بحث بكثافة على شبكة الإنترنت، يرغب الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية في معرفة طريقة احتساب راتب التقاعد المبكر، حيث بدأت المملكة منذ وقت قريب في تطبيق برامج و أجراءات داعمة للمتقاعدين من أجل تحسين معاشاتهم ومساعدة هذه الفئة على تحسين أحوالهم الاقتصادية لمواجهة أعباء الحياة الكثيرة، ونقدم لكم من خلال هذا المحتوي خطوات احتساب راتب التقاعد المبكر وشروط التقاعد المبكر في السعودية من خلال موقعنا، فتابعونا.

حساب راتب التقاعد المبكر

يقصد براتب التقاعد المبكر هو المعاش الذي يحصل عليه لمواطن بعد خروجه على المعاش قبل بلوغ سن التقاعد، ولكن حددت المؤسسة العامة للتقاعد شروط تنظيمية لمعاشات التقاعد المبكر، حيث يتوقف حساب راتب التقاعد المبكر للموظف على عدة عوامل من أهمها عمر الموظف المتقدم للتقاعد، وكذلك عدد الاشتراكات الخاصة بالمواطن و التي قام بدفعها أثناء خدمته المهنية، وهذه العوامل تؤثر بشكل مباشر في عملية أحتساب راتب التقاعد المبكر له.

طريقة احتساب راتب التقاعد المبكر

حددت وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي الضوابط المنظمة لمعاشات التقاعد المبكر والتي تقوم على أساسها عملية حساب راتب التقاعد المبكر 1442 في المملكة، وتقدم المؤسسة العامة للتقاعد خدمة الاستعلام عن المعاش برقم الهوية، ونستعرض لكم فيما يلي خطوات احتساب معاش مبكر في المملكة العربية السعودية

عملية حساب راتب التقاعد المبكر يتم بعد أحتساب راتب الموظف في كل عام خلال خدمته الوظيفية التي قام بالاشتراك فيها، وثم تحديد نسبتها ب 2.50% من الإجمالي. يتم زيادة راتب التقاعد المبكر إذا كان المتقاعد يقوم بإعالة عدة أشخاص في الأسرة، حيث يتم أحتساب الزيادة بنسبة 12% للشخص الأول، أما في حالة وجود شخص ثاني يتم زيادة 6% للشخص الثاني. يجب أن تكون عدد الاشتراكات التي قام الموظف المتقدم أثناء خدمته بلغت 216 أشتراك بحد أدني للرجال، أما للسيدات ينبغي أن تكون عدد الاشتراكات 180 أشتراك. ينبغي أن يكون الموظف المؤمن عليه أن يكون قد تجاوز عمر ال44 عاما. يتم حساب الراتب بنسبة 2.5% من كل عام، ويكون الحد الأقصى لراتب التقاعد 7.5% من الراتب الكلي للموظف المتقاعد.

الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات

تقدم التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن مدد الاشتراك، وهذه الخدمة تقدم مجانا للمواطنين حيث يمكن للمواطن الاستفسار من خلال رقم الضمان الاجتماعي المجاني ومعرفة مدد الاشتراك التي قام بسدادها إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة أحد فروع التأمينات مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين بالمملكة، وفيما يلي خطوات الاستعلام بالتفصيل

الولوج إلى رابط الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية. أنقر على”الخدمات الإلكترونية”. قم بالضغط على”خدمات التأمينات أون لاين”. قم باختيار أيقونة”التحقق من الاشتراك” من ضمن القائمة الموجودة على الجانب. قم بإدخال البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة. كتابة رقم الهوية أو رقم السجل المدني أو رقم الإقامة. إدخال بيانات الدخول اسم المستخدم كلمة المرور.

وبهذه الطريقة تظهر على الشاشة كافة البيانات الخاصة بالموظف مثل عرض لمدد الاشتراك وفترات الوظيفة التي قام بالتسجيل فيها، ويتم عرض كافة التفاصيل حول الوظائف والمبالغ المستحقة على الموظف عن كل فترة أشتراك له، كما يتم عرض بداية ونهاية كل فترة بالتقويم الميلادي.

شروط التقاعد المبكر في السعودية

أنشأت المملكة العربية السعودية نظام التقاعد المبكر لمساعدة الموظفين الراغبين في التقاعد المبكر وذلك توفيرا للمصلحة العامة للمواطنين بشكل مباشر، وتناشد المؤسسة العامة للتقاعد جميع المستفيدين بضرورة تحديث بيانات التقاعد عبر البوابة الإلكترونية، ولكن حددت السلطات المعنية شروط التقاعد المبكر في المملكة، ونستعرض لكم هذه الشروط فيما يلي

يشترط على الموظف أن يكون قضي مدة خدمة لا تقل عن 20عاما. حصول الموظف على موافقة من جهة العمل التي يشتغل بها. أن يكون التقديم للتقاعد المبكر للموظف في حال إنهاء خدمته المهنية غصبا عنه بسبب مرض ما أو أصابة عمل أو إذا قضي الموظف 20 سنة في عمله. يتم استقطاع الإجازات من هذه الفترة المحددة، حيث تكون هذه الفترة صافية خالية من الإجازات أو من الانقطاعات أو التوقفات لأي سبب.

يجب التأكد من استيفاء هذه الشروط قبل التقدم على المعاش المبكر، ونوهت المؤسسة العامة بالتقاعد أنه يتم أيقاف راتب التقاعد المبكر في حالتين وهما أن يكون المتقاعد قد شغل أحدي المراتب ضمن الميزانية العامة للمملكة، كما يمكن أيقاف راتب التقاعد المبكر في حال استحقاقه معاش تقاعدي أعلى قيمة، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا بعد أن عرضنا شروط التقاعد المبكر في السعودية وكيفية الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمينات وآلية احتساب المعاش المبكر وكيفية حساب راتب التقاعد المبكر.