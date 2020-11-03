نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 وموعد صرفها في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 وموعد صرفها، تعتبر المساعدة المقطوعة من أكثر البرامج الهامة التي تساعد المواطنين أصحاب الدخل المنخفض حتى يتمكنوا من المعيشة بحياة أفضل حيث يتم صرف مبلغ من المال لجميع المواطنين، ولكن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد بعض الشروط التي ينبغي أن تتوافر في إمكانية الحصول على هذا الدعم الخاص بالمساعده المقطوعة، وقامت بتحديد جميع الأشخاص الذين يستحقون الحصول عليه، وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال المقال.
شروط الحصول على المساعدة المقطوعة 1442
أولا يجب أن يكون هذا الشخص المتقدم الذي يريد الحصول على المساعدة المقطوعة سعودي الجنسية وعمره لا يقل عن 35 عام، وينبغي أن يتواجد بشكل دائم داخل المملكة وفترة الإقامة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
بالإضافة إلى أهمية أن يكون الراتب الخاص به لا يزيد عن ثلاث آلاف ريال سعودي وعدم تواجد أي سجل تجاري أو ضريبي لديه، وبالتالي لم يحصل قبل ذلك على أي مساعدات حكومية أو من أي جهة.
الأشخاص المستحقين للمساعدة المقطوعة
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحديد الأشخاص الذين يستحقون الاستفادة من هذه المساعدة المقطوعة وهي فئة محددة وهم كالآتي:
- يتم صرف هذه المساعدة المقطوعة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو النساء الأرامل أو المطلقات وكذلك يتم صنعها للأيتام ويستحق الحصول عليها أهالي السجناء والمعيلة لأولادها وأبوها.
- يجب ألا يتواجد لديهم أي دخل شهري ويكون من أصحاب الدخل المنخفض، ويتم صرف للمرأة التي لا يوجد لها معين أو تم هجرها.
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