نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تفعيل حساب أبشر الإلكتروني عبر الانترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تفعيل حساب أبشر الإلكتروني عبر الانترنت، ‏يمكنك الآن تفعيل الحساب الخاص بك من خلال استخدام خدمات البنك الأهلي والتي الأهلي وموبايلي الأهلي أون لاين ويمكنك الذهاب إلى الصرافة الآلي بدون الحاجة أن تذهب إلى مركز الإدارة في أي مكان بالمملكة السعودية، لأن خاصية هذه التفعيل المباشرة يمكنك بكل سهولة تسجيل الدخول على الرابط الرسمي عبر الإنترنت أو يمكنك الذهاب إلى بوابة أبشر الإلكترونية واتباع الخطوات المطلوبة.

‏خدمات الصرافة الآلي

‏أولا يجب عليك إضافة البطاقة الخاص بك واضافة الرقم السري بعد ذلك تقوم بالضغط على خدمات التنشيط الخاص بالبوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية عبر الموقع الإلكتروني، بعد ذلك ينبغي عليك الاطلاع على الشروط والضغط على كلمة موافق ثم تضيف ورقم هاتفها وسوف تصل إليك مثال أتأكد لك أنه تم تفعيل بشكل ناجح.

‏خدمة الأهلي موبايل

‏ينبغي عليك الدخول على الصفحة رئيسية ثم تقوم بتحديد سداد الفاتورة ثم تقوم باختيار أبشر تفعيل وتطلع على كافة البيانات ثم تقوم بالضغط علي كلمه إرسال ثم تقوم بتأكيد التنشيط وسوف تصل إليك رسالة وتؤكد التفعيل.

‏خدمة الأهلي أون لاين

‏أولاً ينبغي عليك الذهاب إلى الصفحة الرئيسية ثم تقوم باختيار سداد وتضغط على كلمة الاسترداد ‏والمدفوعات الحكومية بعد الانتهاء من هذه الخطوة تكون بالضغط على كلمة أبشر ثم تقوم باختيار خدمة موبايل وتطلع على البيانات، وسوف تصل إليك رسالة تؤكد اجتماعي التنشيط وتفعيلها على الهاتف الخاص بك.