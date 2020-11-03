نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل العقاري مصرف الراجحي الشروط الكاملة للحصول على التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل العقاري مصرف الراجحي،تميز بنك الراجحي من حيث أنواع القروض المختلفة منها قرض بدون تحويل راتب ومنها تمويل المشروعات ومنها قرض السيارة من مصرف الراجحي وجميعهم يشتركون في سعر الفائدة التنافسية و التقسيط الميسر وسهولة التقديم على أي من القروض البنكية التابعة للبنك، ولكن الشروط اختلفت من تمويل إلى آخر فعلى سبيل المثال التمويل العقاري أو التمويل لشراء قطعة أرض يعدان نفس الشروط لإنهم يندرجون تحت مسمى التمويل العقاري وسوف نوضح الفروق بين شروط القروض المختلفة بالتفصيل.

شروط التمويل العقاري مصرف الراجحي

يجب عليك تحديد عدة نقاط وهي راتبك الشهري وتعلم كم الاستقطاع من الراتب لتسديد القسط الشهري وهل يتناسب مع مصروفاتك الشهرية أم لا، تحديد عدد السنوات التي ترغب في السداد أثنائها ويمكن استخدام حاسبة الراجحي، تحديد سعر العقار أو قطعة الأرض المخصصة للبناء.

مدة التمويل تحدد بحسب رغبة العميل وبحسب المدة المتبقية له من فترة الخروج للتقاعد.

التمويل يكون على 20 عام أو 30 بحسب التوضيح في السطر السابق.

التقسيط يكون باقتسام الراتب بنسبة وتناسب بين العميل والمصرف لضمان استطاعة العميل الوفاء بالدين.

شروط التمويل العقاري لشراء مسكن أو قطعة أرض

يقوم العميل بتحديد قطعة الأرض في المكان الذي برغب فيه على ألا تقل مساحة الأرض عن 200 متر.

أن تكون قطعة الأرض في مكان مخصص للبناء السكني وليست لغرض أخر لسهولة وصول الخدمات السكنية.

أن يكون المتقدم للحصول على القرض سعودي الجنسية.

يمكن التقديم من خلال مباشر الراجحي أيقونة الراجحي ومعرفة التفاصيل الدقيقة الخاصة بقوانين المصرف الداخلية.

يجب أن لا يقل المدة المتبقية للخروج إلى التقاعد عن 15 عام لشراء قطعة أرض وألا يقل عن 20 عام لشراء مسكن.

أن يكون لها سند ملكية مستقل.

يمكن الحصول على القرض بالاشتراك مع الزوجة أو أحد أقاربك من خلال التمويل المتضامن.

حاسبة حساب شراء منزل مصرف الراجحي

إن رغبت في الحصول على منزل فيجب عليك قبل التقديم على طلب أن تقوم بعمل حسبة على حاسبة الراجحي وفيها تقوم بالآتي:-

الدخول إلى حاسبة شراء منزل من موقع الراجحي.

تحديد إن كنت موظف حكومي أو خاص.

كتابة السن الحالي.

الراتب الشهري.

عدد سنوات الاستحقاق.

المدة التلقائية هي خمس سنوات على الموقع يمكن تعديلها حتى 30 عام.

الحاسبة سوف تظهر لك الدفعة المقدمة بناء على البيانات التي أدخلت.

خطوات الحصول على القرض العقاري