نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحوال المدنية تحدد أسماء ممنوع تسميتها مرة أخري داخل المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأحوال المدنية التنفيذية داخل المملكة العربية السعودية تعمل جاهدةً كل فترة زمنية علي تحديث بعض الإجراءات الخاصة بها وبجميع خدمتها لجميع المواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وأخر هذه التحديثات بأن الأحوال المدنية حددت بعض الأسماء الممنوع تسجيلها خلال الفترات القادمة، حيث صرحت الأحوال المدنية بأن هذه الأسماء تخالف الشريعة الإسلامية ولا يجوز التسمية بها، وسوف يتم وضع ضوابط حديثة يراعي فيها اختيار الاسم وفق قواعد اللغة العربية، ويتم ذلك علي كل من يحمل الجنسية السعودية بالمملكة وذلك وفق اللائحة التنفيذية الجديدة التي أقرتها الأحوال المدنية بالمملكة، وسوف نوضح لكم الأسماء الممنوع تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية علي جميع المواطنين.

الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية

يأتي قرار الأحوال المدنية الجديد بنص المادة رقم 115 من اللائحة التنفيذية الجديدة التي أقرتها علي جميع مواطني المملكة، وسوف تقوم وكالة الوزارة الخاصة بالأحوال المدنية بالمملكة بإنشاء منصة إلكترونية يتم فيها توضيح جميع الأسماء التي يمكن تسميتها.

وسوف يتم تحديد الأسماء الممنوع تسميتها مرة أخري عبر هذه المنصة، وسوف يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات التابعة المختصة داخل المملكة، وذلك تسهيلاً علي جميع المواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

الأسماء الممنوع تسميتها بالمملكة العربية السعودية

أوضحت الأحوال المدنية بأن تم منع تسمية بعض الأسماء داخل المملكة لأنها تتنافى مع الشريعة الإسلامية،وأن هذا التحديث سوف يتم تعميمه علي جميع المواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية دون استثناء وللمواطنين الذين يحملون الجنسية السعودية، ومن هذه الأسماء:

لا يجوز التسمي بأسماء: عبد النبي أو عبد الحسين أو عبد الرسول وغيرها.

يمنع تماماً تسجيل جميع الأسماء المركبة التي تحمل أكثر من أسم.

يمنع تسجيل جميع الأسماء الغير لائقة اجتماعياً داخل أرجاء المملكة.

يمنع تسجيل جميع الأسماء التي تشير إلى اتجاهات سياسية أو دينية.

يمنع تسجيل الأسماء التي تبدأ ب “أل” مثل أسم الأمير أو الحاكم أو الحاكم وغيرها من هذه الأسماء.

يجوز تسمية أسماء العرب القديمة مثل البراء أو الجوهرة أو الوليد أو العنود وغيرها من هذه الأسماء المقبول تسميتها.

وزارة الداخلية للأحوال المدنية

أكدت وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن هناك تحديث جديد بشأن الأسماء الممنوع تسميتها خلال الفترة القادمة، حيث أكدت أن هناك تحديث جديد بشأن عدم جواز تسمية المواليد الجدد باسم “ملاك” نتيجة وجود فتوى شرعية تمنع التسمية بهذا الاسم داخل المملكة العربية السعودية، مع تجديد إمكانية التسجيل بأسماء البراء، الجوهرة، العنود، الوليد، وذلك خلال الفترة القادمة.