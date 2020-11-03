نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442 ولينك استعلام أسماء المستفيدين عبر موقع وزارة التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا يزال الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية يتساءلون عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442، وهو السؤال الذي لم يتم الإجابة عنه حتى الآن، حيث تعد المساعدة المقطوعة واحدة من سبل الدعم المقدم للمواطنين السعوديين الذين تضرروا نتيجة الأوضاع الاقتصادية بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها المملكة وفق رؤية 2030، حيث ينتظر الجميع أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن أسماء مستفيدي المساعدة المقطوعةـ وكذلك الموعد النهائي للصرف.

أسماء مستفيدي المساعدة المقطوعة 1442

تداول البعض أخباراً تفيد بتوقع صرف المساعدة المقطوعة، إلا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نفت ذلك، مشيرة إلي أنه لم يتم وقف صرف المساعدة المقطوعة للمستفيدين، إلا أن الوزارة لم تعلن عن موعد محدد للصرف، كما أكدت أن موعد الصرف يختلف من فرد لآخر، ويذكر أن عملية التسجيل في المساعدة المقطوعة متوقفة منذ فترة كبيرة.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ضرورة تواجد عدد من الشروط للحصول على المساعدة المقطوعة، ويجب توافر هذه الشروط لكافة المستفيدين، وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

ألا يمتلك المتقدم سجلاً تجارياً.

يتم صرف المساعدة المقطوعة للأرامل والأسر التي لها عائل مسجون.

ستكون الأولوية للحصول على المساعدة للأسر الأقل دخلاً.

رابط استعلام المساعدة المقطوعة

يبحث الكثيرون عن رابط الاستعلام عن أسماء مستحقي المساعدة المقطوعة عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي الجهة الرسمية التي يتم من خلالها الاستعلام عن أسماء المستفيدين للمنحة، ومن خلال الدخول عبر رابط الوزارة، يتم الانتقال لصفحة المساعدة المقطوعة وكتابة رقم السجل المدني ورمز التحقيق، وبعدها يتم الضغط على كلمة “عرض”.

تسود حالة من الحزن الكبير على الكثير من المواطنين بسبب عدم الإعلان عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين حتى الآن، حيث لم تعلن الوزارة عن موعد محدد حتى الآن للصرف، كما يذكر أن عملية التسجيل في المساعدة المقطوعة موقوفه حالياً، ولا يمكن لأي مواطن التسجيل في الوقت الحالي كما أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية.