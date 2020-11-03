دوت الخليج – الطب والحياة :
إجهاد العين من أكثر المشاكل التي يعاني منها كثيرون، وهي تؤثر غالبًا على أعصاب وعضلات العينين بسبب كثرة الضغط عليهما وإجهادهما.
ويكمن السبب الرئيسي في الاستخدام اليومي للشاشات الإلكترونية لعدة ساعات متواصلة وكذلك :
كثرة التركيز الشديد في عمل واحد
التعرض للأضواء الساطعة الشديدة أو الأضواء الخافتة.
الكتابة على الكمبيوتر لفترة طويلة.
النظر للشمس مباشرة.
قياس النظر كل فترة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معلومة …تعاني من إجهاد العين.. إليك الحل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.