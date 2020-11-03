معلومة …تعاني من إجهاد العين.. إليك الحل

دوت الخليج – الطب والحياة :

إجهاد العين من أكثر المشاكل التي يعاني منها كثيرون، وهي تؤثر غالبًا على أعصاب وعضلات العينين بسبب كثرة الضغط عليهما وإجهادهما.

ويكمن السبب الرئيسي في الاستخدام اليومي للشاشات الإلكترونية لعدة ساعات متواصلة وكذلك :

كثرة التركيز الشديد في عمل واحد

التعرض للأضواء الساطعة الشديدة أو الأضواء الخافتة.

الكتابة على الكمبيوتر لفترة طويلة.

النظر للشمس مباشرة.

قياس النظر كل فترة .