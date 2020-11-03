نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن الأقساط المتبقية من بنك التسليف 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأقساط المتبقية من بنك التسليف تعد اهم ما يشغل المتقدمين والحاصلين على القروض من بنك التسليف بمعرفة ما تبقى من الأقساط وما تم تسديده، حيث تم تغير اسم بنك التسليف إلى بنك التنمية الاجتماعية الذي يقدم العديد من القروض المتنوعة التي تخدم كافة المواطنين من مختلف الأعمار في كافة المملكة،ويقدم البنك أيضا لبعض المقترضين من المتقاعدين والمطلقات وغيرهم الذين لا يستطيعون مواجه الغلاء أو مصاريف الزواج التقديم على هذه القروض ويعتبر بنك التسليف التابع لبنك التنمية الاجتماعية من اهم هذه البنوك التي تعمل على تقديم قروض ميسرة وفى بعض الآحيان بدون فوائد وطويلة الأجل وتكون بذلك وسيلة للنهوض بالدخل لمواجهة الأضرار نتيجة الإصلاحات والازامة الأخيرة قي المملكة.

الاستعلام عن الأقساط المتبقية من بنك التسليف

الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية. الضغط على رقم حساب دفع الأقساط. ادخل رقم الهوية الوطنية. كتابة البيانات المطلوبة بدقة من اسم وكلمة مرور. إرساله رسالة بالرمز المرئي وكتابة في مكانة المخصص. اختيار كشف حساب ثم اختيار باقي الأقساط. يتم عرض القروض المسددة والمتبقية.

شروط بنك التسليف الجديدة

يقدم بنك التسليف الكثير من الخدمات والقروض التي تخدم الكثير من المقيمين وللقبول القروض من المتقدم يجب توافر من بنك التسليف بعض الشروط والأوراق المطلوبة:

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية. يجب الايزيد عمر المتقدم عن 55 عام. الالتزام بسداد القروض السابقة في معادها عند تقديم طلب القرض الجديد. تقديم الأوراق والمسندات المطلوبة لقبول القرض. لا يزيد دخل المتقدم عم 10 ريال ستودى ولا يزيد القرض عن 60 الف ريال سعودي. أن يضمن المتقدم موظف حكومي. لابد سداد أول قسط بعد مرور 30 يوما من أخذ القرض. التفرغ للمشروع ألذى يموله البنك.

أنواع قروض بنك التسليف

قرض الأسرة.

قرض تمويل الزواج.

قرض الترميم.

قرض أهل من بنك التنمية الاجتماعية.

قرض تمويل السيارة.

قرض التمويل السكنى.

قرض كنف النساء.

والجدير بالذكر أن بنك التسليف يقدم قروض للمتقاعدين التي لا يتعدى دخلهم 10 الف ريال سعودي الحصول على القرض بقيمة 60 الف ريال سعودية لمساعدته في مواجهة صعوبات الحياه والمعيشة ومساندة في اقامة مشروع يدر دخل ثابت بجانب المعاش لتلبية احتياجاته.