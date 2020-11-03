نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية ة وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية وطريقة التقديم، بنك التنمية الاجتماعية الذي يعد من البنوك الهامة بالمملكة، والذي يعمل على تقديم خدمات تمويل متنوعة إلى الفئات ذوي الدخل المنخفض، وذلك عن طريق وسائل ميسرة للسداد مما يسمح لهم بالتغلب على أعباء الحياة وشراء ما يلزمهم من أساسيات المعيشة، ومن أبرز تمويلات بنك التنمية الاجتماعية تمويل الزواج وتمويل الترميم وتمويل الأسرة وتمويل آهل وتمويل كنف وسنتعرف على تمويل الأسرة وشروط الحصول عليه.

الشروط العامة لتمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

يمنح بنك التنمية الاجتماعية تمويل الأسرة للأسر ذات الدخل المنخفض والتي تتوافر فيها الشروط التالية:

أن يكون عمر المتقدم للحصول على التمويل 70 عام على الأكثر، والكفيل 55 عام.

أن يكون الدخل الشهري للمتقدم أقل من 12500 ريال سعودي.

ألا يتجاوز نصيب الفرد الواحد من الدخل الكلي للأسرة 2000 ريال سعودي.

يتم احتساب الابن من أفراد الأسرة إذا تخطى 24 عام ما لم يكن موظف أو متزوج.

يمكن للمرأة المطلقة أو الأرملة الحصول على تمويل الأسرة إذا كانت تعول أطفال.

طريقة التقديم على تمويل الأسرة

يتم تقديم طلب للحصول على تمويل الأسرة على الموقع الخاص ببنك التنمية الاجتماعية والالتزام بما يلي: