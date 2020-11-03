نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا مخالفة لعدم ارتداء الكمامة لأفراد الأسرة الواحدة داخل مركبتهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة في هذه الأمور التي تحدث الآن في كل البلاد و كل دول العالم من تعرضها لفيروس كورونا فقامت العديد من البلدان بعمل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومنها المملكة العربية السعودية التي سوف نتحدث عليها فيما يلي.

الإجراءات التي اتخذتها المملكة

طلبت الحكومة في المملكة العربية السعودية اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات حتى يتم منع تفشي فيروس كورونا من خلال بعض الإجراءات وهي كالاتي:

على المواطنين الالتزام بالتباعد الإجتماعي ولابد من ارتداء الكمامات في الأماكن العامة حتى يستقر الوضع وعلى كل مواطن أن يقوم بحماية نفسه وأسرته.

لابد من اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية في أي مكان وتم وضع رقم للمخالفات والإبلاغ عنها وهو 999 كل الأماكن داخل المملكة العربية السعودية، ورقم آخر في مكة المكرمة والرياض وهو 911.

وتكون السلطة المسؤولة عن ذلك من خلال رجال الأمن والجهات الأمنية التي تقوم بضبط هذه المخالفات، أيضًا الحكومة التي توجد في القطاع الخاص هي التي تكون مسؤولة ضبط هذه المخالفات وعلى الجميع أن يلتزم بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية حتى لا ترتفع نسب الإصابات بالكرونا ونصل إلى الوضع الغير محبب.

ما هي العقوبات المقررة عند مخالفة الإجراءات الاحترازية