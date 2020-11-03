نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا مخالفة لعدم ارتداء الكمامة لأفراد الأسرة الواحدة داخل مركبتهم في المقال التالي
عمر شويل - جدة في هذه الأمور التي تحدث الآن في كل البلاد و كل دول العالم من تعرضها لفيروس كورونا فقامت العديد من البلدان بعمل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومنها المملكة العربية السعودية التي سوف نتحدث عليها فيما يلي.
الإجراءات التي اتخذتها المملكة
طلبت الحكومة في المملكة العربية السعودية اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات حتى يتم منع تفشي فيروس كورونا من خلال بعض الإجراءات وهي كالاتي:
- على المواطنين الالتزام بالتباعد الإجتماعي ولابد من ارتداء الكمامات في الأماكن العامة حتى يستقر الوضع وعلى كل مواطن أن يقوم بحماية نفسه وأسرته.
- لابد من اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية في أي مكان وتم وضع رقم للمخالفات والإبلاغ عنها وهو 999 كل الأماكن داخل المملكة العربية السعودية، ورقم آخر في مكة المكرمة والرياض وهو 911.
- وتكون السلطة المسؤولة عن ذلك من خلال رجال الأمن والجهات الأمنية التي تقوم بضبط هذه المخالفات، أيضًا الحكومة التي توجد في القطاع الخاص هي التي تكون مسؤولة ضبط هذه المخالفات وعلى الجميع أن يلتزم بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية حتى لا ترتفع نسب الإصابات بالكرونا ونصل إلى الوضع الغير محبب.
ما هي العقوبات المقررة عند مخالفة الإجراءات الاحترازية
- تم وضع بعض الأمور المحددة لكي لا يتم التجاوز عنها في التجمعات وغيرها حيث عندما يكون الشخص متواجد في مكان لابد من ارتداء الكمامة، وإذا خالف الشخص هذا الإجراء تكون العقوبة ألف ريال وهي عدم ارتداء الكمامة، إذا كان الشخص من الحاضرين للمرة الأولى داخل الهيئة يكون عقوبته 5000 ريال، وإذا كانت المخالفة للمرة الثانية ستكون 10,000 ريال ولكن بعد ذلك سوف يتم إحالته إلى النيابة العامة.
- أما بالنسبة للمنشآت والهيئات في القطاع الخاص إذا لم يلتزموا بعدم وجود مقياس الحرارة ويدخل الأشخاص بدون ارتداء الكمامات وهنا تكون العقوبة 10000 ريال للهيئة، أما بالنسبة للمرة الثانية سوف تكون العقوبة 20000 ريال بعد إغلاق لمدة ثلاثة أشهر، أما بعد ذلك سوف يتم مضاعفة العقوبة وإغلاق المكان لمدة 6 أشهر، ويكون المسؤول هو المتسبب في ذلك وتم إحالته للنيابة العامة.
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