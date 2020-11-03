نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة السعودية: توصي بفرض منع التجول إذا دعت الحاجة.. ووضعنا مطمئن في المقال التالي
عمر شويل - جدة مرض كورونا من الأمراض التي انتشرت بشكل كبير على مستوى العالم في الأونة الأخيرة، فقامت المملكة لمنع تفشي المرض بفرض حظر التجوال إذا استدعى الأمر لهذا، ولكن الأمر حتى الأن تحت السيطرة.
الأعداد الصحيحة لإصابات كورونا في المملكة
قامت وزارة الصحة من المملكة بالإعلان عن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد داخل المملكة من بداية المرض حتى الآن وهي كالاتي:
- تم تسجيل الإصابات في اليوم 374 حالة إصابة بمرض كرونا وقد تعافى 394 حالة بجانب وجود 18 حالة وفاة.
- فقد أكدت هيئة الصحة بأن حالات الإصابة منذ ظهور المرض داخل المملكه هي 347.656 ، وكانت الحالات الخطيرة 771 حالة وقد تعافى تقريبًا 334.236 حالة، وكان عدد الوفيات منذ بداية ظهور فيروس كورونا في المملكة حتى الآن هي 5420 حالة وفاة.
- حيث أن الوضع ليس خطير حيث يكون نسبة التعافي 96.13% .
ما هي عدد الإصابات في مدن المملكة
قام وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد عبد العالي من خلال مؤتمر صحفي بالتحدث عن كل الأمور الحديثة بالنسبة لفيروس كورونا سواء على الصعيد الدولي أو المحلي، وقد تحدث على أن الموجة الثانية بدأت بالرجوع مرة أخرى.
قد تم ارتفاع عدد الإصابات في بعض الدول حيث قامت بعض الدول بإغلاق كل الأماكن العامة سواء كان إغلاق عام أو جزئي.
قد تم بالإعلان عن عدد الإصابات داخل المملكة وهي عدد الإصابات في مدينة الرياض هي 48 حالها، أما في المدينة المنورة 85 حالة، مكة المكرمة 17 حالة.
الإجراءات الوقائية في المملكة العربية السعودية
- ما قامت به المملكة من بعض الإجراءات لعدم تفشي فيروس كورونا وهي إجراءات احترازية لكي يتم حماية المواطنين، وأيضًا المقيمين داخل المملكة، وهذا مما أدى إلى عدم تزيد الأعداد داخل المملكة وأن الوضع حتى الآن مطمئن.
- قد قامت الحكومة بالتشديد على إرتداء الكمامات والاستمرار بالتوعية للمواطنين ونظافة اليدين وعدم مصافحة الأشخاص، ولابد أن نترك مسافة بيننا وبين الأخرين وعدم تزايد الحد الأدنى التي قامت الدولة بالسماح به للواجد في المكان.
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