اجتماع توقيع عقد شراكة بين جمعية نجاح الأسرة وجمعية كيان الأهلية

دوت الخليج – الرياض :منال الغلث

وقعت يوم أمس الاثنين 2 نوفمبر 2020جمعية كيان اليوم بمقرها بحي الفلاح اتفاقية شراكة مع جمعية نجاح الأسرة بهدف تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والأسرية ،وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تفعيل الشراكة المجتمعية، والتكامل فيما بينهما من أجل استقرار الأسرة والدفع قدما بالعمل الإنساني والاجتماعي وفتح آفاق أرحب لخدمتهم

هذا وقد تم التوقيع من الدكتورة سهام بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس إدارة جمعية كيان

نايبة عن رئيس مجلس إدارة جمعية نجاح الأسرة الدكتور عبدالعزيزالدواس والأستاذ سعود الأسمري مدير العلاقات العامة، حيث أن جمعية كيان مؤسسة خيرية تعنى بتقديم كافة أوجه التعاون والتمكين للأيتام ذوي الظروف الخاصة وحيث أن جمعية نجاح الأسرة تسعى إلى تقديم تعزيز الترابط الأسري وتمكين القيم الإيجابية ورغبة في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتكامل بين القطاعات فقد التقت إرادة الطرفين وتم الاتفاق بينهما

هذا وقد شكرت الدكتورة سهام الغامدي للدكتور عبد العزيز الدواس على تأسيس جمعية نجاح الاسرة التى تخدم المجتمع وشكرت ممثليها وثمنت هذه الشراكة الفاعلة التي تسعى إلى إيجاد أسرع الحلول للمشكلات النفسية والتخفيف منها ومحاولة لم الشمل ومساندة المطلقات ودعمهن

تجدر الإشارة أنه حضر التوقيع من جانب كيان الأستاذة نورة الفايز نائبة رئيس مجلس الإدارة والأستاذة شيخة العتيبي المديرة التنفيذية للجمعية، وحضر من جانب جمعية نجاح الأسرة المدير التنفيذي الأستاذ عبد المحسن الهويشل والمستشار قبلان السويدي ونائب مدير العلاقات العامة عبد الحميد العوام ومديرة الدعم المالي الأستاذة شيخة العتيبي