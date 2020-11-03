نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للنساء.. التأمينات الاجتماعية توضح خطوات الحصول على منحة الزواج في المقال التالي

عمر شويل - جدة منحة الزواج للنساء، تهم قطاع عريض من النساء المقبلين على الزواج، حيث أنها تساعدهم في تدبير نفقات الزواج، ولهاذ فقد أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن خطوات الحصول على منحة الزواج للمستفيدات من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفي، مؤكدة على إيقاف صرف المعاش في حالة زواج المستفيدة من المعاش، على أن تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف منحة زواج قدرها 18 شهر من نصيبها في المعاش، ولأهمية الحصول على تلك المنحة بالنسبة للنساء المقبلات على الزواج فسوف نوضح في المقالة التالية الخطوات الواجب اتباعها من قبل النساء للحصول على منحة الزواج.

خطوات الحصول على منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية:-

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر بأنه يمكن للنساء المقبلات على الزواج والمستفيدات من معاش المشترك المتوفي الحصول على منحة زواج تعادل قيمتها نحو 18 شهراً من نصيبها، على أنه سوف يتم إيقاف المعاش عنها بمجرد الزواج:-

وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأنه يمكن حصول النساء على منح الزواج من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

1- الدخول على موقع المؤسسة العامة للتقاعد.

2- الضغط على زر تسجيل الدخول.

3- القيام باختيار تسجيل الدخول للأفراد ثم إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور ثم بعد إدخال هذه البيانات يتم الضغط على زر الدخول.

4- يتم اختيار الطلبات من القائمة الموجود بيمين الشاشة.

يذكر بأن المؤسسة العامة للتقاعد كانت قد أوضحت في وقت سابق كيفية حصول المرأة المطلقة على معاش والدها المتوفي، وذلك من (خدمة تغيير حالة المستفيد)، حيث أن تلك الخدمة تتيح للمستفيدات من معاش المشترك المتوفي القيام بالابلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالتها أو حالة المستفيد من معاش المتوفي المشترك، وذلك من خلال التحقق من صحة الإبلاغ من الرابط الإلكتروني للمؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع وزارات الصحة والعدل.

وأشارت المؤسسة العامة للتقاعد بأن تلك الخدمة تتيح الحفاظ على حقوق المستفيدين من ورقة معاش المشترك المتوفى وتضمن الاستمرار في صرف الاستحقاق الشهري لمعاش المشترك المتوفي.

من جهة فقد أجابت المؤسسة العامة للتقاعد على استفسار أحد المستفيدين من المعاش بأنه في حالة توظفه بمصنع سوف يتم نزول معاش تقاعد والده، حيث أشارت إلى أن عمل المستفيد فى أى وظيفة تخضع لنظام التأمينات الاجتماعية لا يؤثر على استحقاق المعاش التقاعدي.