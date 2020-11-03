نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد سجل تجاري عبر موقع وزارة التجارة والاستثمار السعودية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم تجديد سجل تجاري يعتبر سداده من أهم شروط الحصول على السجل التجاري، وأصبح بإمكانك إتمامه عبر الإنترنت من خلال الخدمات الإلكترونية التي توفرت في المملكة، وعلى رأس الخدمات الأخرى أيضًا التي تتم عبر الإنترنت إصدار رخصة عمل وافد وكذلك خدمة الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة حيث أنه يتبع وزارة التجارة والاستثمار السعودية مجموعة من الوكالات والإدارات التي تعمل جميعها على أن يحتل قطاعي التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية مكانة عالمية، ومن بين تلك الوكالات، وكالة الأعمال التجارية والاستثمار التي تهدف إلى تحقيق الخطط والسياسات الخاصة بالأعمال التجارية في المملكة وتطويرها، ويندرج ضمن مهام هذه الوكالة، التسجيل التجاري لكافة الكيانات التجارية التي تعمل على الأراضي السعودية، فضلا عن متابعة حوكمتها ومدى التزامها لحماية حقوق التجار والمساهمين والمستثمرين، إضافة إلي الإشراف على دراسة طلبات تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية وفروعها في مختلف أقسام النشاط الاقتصادي وإصدار شهادات التسجيل والتعديل والتجديد والشطب ومراقبتها وضبط المخالفات وتنفيذ أحكام نظام السجل التجاري، وسوف نقدم لكم رسوم السجل التجاري وشرح خطوات تجديد السجل التجاري للشركات 1442، كما أطلقنا لكم مسبقًا شروط تجديد الإقامة وطرق الاستعلام عن انتهاء الإقامة.

رسوم تجديد سجل تجاري

تقدم وزارة التجارة والاستثمار السعودية عبر موقعها الإلكتروني، مجموعة من الخدمات التي تسهل على التجار إنهاء مصالحهم التجارية المتعلقة بالأنشطة التجارية والاستثمار، ومن بين هذه الخدمات خدمة تجديد السجل التجاري إلكترونيًا، بعد انتهائه دون الحاجة إلى مراجعة فروع ومكاتب الوزارة، ويتوجب على المستخدم أن يدخل أولا على نظام الدخول الموحد أو من خلال النفاذ الوطني الموحد، ويتم تنفيذ هذه الخدمة بشكل فوري.

رسوم السجل التجاري تجديد

حددت وزارة التجارة والاستثمار السعودية رسوماً لتجديد السجل التجاري، سواء كان سجل تجاري رئيسي أو فرعي، وذلك على النحو التالي:

يتم دفع 200 ريال رسوم تجديد السجل التجاري الرئيسي للسنة الواحدة، وتضاف على هذا المبلغ رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل سنة.

وتبلغ رسوم تجديد السجل التجاري الفرعي مبلغ 100 عن السنة الواحدة، وتضاف على هذه المبلغ رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل سنة.

ويمكن أن يتوجه العميل إلي أحد فروع وزارة التجارة والاستثمار، وذلك إذا تعثر حصوله على الخدمة إلكترونياً، حيث يحصل على الخدمة يدوياً في أوقات عمل الدوام الرسمية.

خطوات تجديد السجل التجاري للشركات