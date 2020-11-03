دوت الخليج – واس : وقعت جامعة تبوك اليوم، مذكرة تفاهم مع مديرية السجون بالمنطقة, بغرض تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقام بتوقيع المذكرة بمقر الجامعة معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، ومدير السجون بمنطقة تبوك العميد سلمان بن محمد العتيبي.

وتتضمن المذكرة جملة من البنود المهمة منها: تطوير التعاون في مجالات التدريب، والمشاركة في المناشط العلمية التي ينظمها كل من الطرفين، وتبادل الإصدارات والدوريات العلمية، وتبادل الخبرات والاستشارات العلمية.

وتأتي هذه الاتفاقية حرصاً من المديرية العامة للسجون على استفادة النزلاء من جميع البرامج والمبادرات لتحقيق الأهداف المنشودة في عملية إصلاح وتوعية وتعليم وتدريب النزيل، وتطوير قدرات العاملين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة تبوك توقِّع مذكرة تفاهم مع مديرية السجون بمنطقة تبوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.