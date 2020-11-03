نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب المعلمين في السعودية 1442 وتفاصيل العلاوات السنوية الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلم رواتب المعلمين في السعودية أطلقته وزارة التعليم السعودية، والتي وفرت أيضًا نظام فارس الخدمة الذاتية وأطلقت طريقة تسجيل حركة النقل الخارجي للمعلمين عبر الإنترنت ويعتبر التعليم ركيزة أساسية لبناء أي أمة، وهو الأساس للنهوض والتقدم، ويمثل المعلم حجر الزاوية في أي نظام تعليمي كونه المنوط به تقديم المنهج الدراسي الذي تقره الدولة ممثلة في الوزارة المسؤولة عن التعليم، وبالرغم من ذلك يعيش المعلم في أغلب الدول العربية وضعًا اقتصاديًا صعباً، نظراً لتدني راتبة مقارنة برواتب الوظائف الأخرى في العديد من القطاعات، وإيمانًا بدور المعلم وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، على سلم جديد لرواتب الوظائف التعليمية، كما وافق على لائحة الوظائف والعلاوات السنوية التي تخص كافة العاملين بالوظائف التعليمية، وسوف نوفر لكم سلم رواتب المعلمين الجديد والقديم بالإضافة على سلم رواتب المعلمين الصافي 1442.

سلم رواتب المعلمين في السعودية

حظيت لائحة الوظائف والعلاوات السنوية بقبول من جميع العاملين بالوظائف التعليمية، حيث تتميز لائحة سلم الرواتب والعلاوات السنوية الجديدة، ومن أبرز هذه الميزات أن المزايا المالية التي حددتها التي يحصل عليها المعلمون والمعلمات مستمرة حتى بعد النقل على لائحة الوظائف والعلاوات السنوية الجديدة.

وتتميز اللائحة الجديدة بعرض واضح لسلم الرواتب، وسقف أعلي للرواتب، والعلاوات السنوية حيث تم رفعها فضلا عن رفع مكافآت نهاية الخدمة والإحالة للتقاعد، إضافة إلى تحفيز شاغلي المهام والوظائف القيادية والإشرافية عن طريق مكافآت مالية.

سلم رواتب المعلمين الجديد والقديم

يقسم سلم رواتب وعلاوات الوظائف التعليمية في المملكة العربية السعودية، إلى 6 مستويات في كل مستوى 6 درجات أو رتب.

يشمل المستوى الأول راتب مساعد معلم ومعلم ومعلم ممارس ومعلم متقدم ومعلم خبير، وهي نفس الوظائف المستوى الثاني والثالث.

بينما لا يشمل المستوى الرابع على وظيفة معلم خبير، ولا يضم المستوى الخامس وظيفة معلم متقدم ولا وظيفة معلم خبير.

في حين يقتصر المستوى السادس على وظيفة مساعد معلم ومعلم، ولانتقال معلم من مستوى إلى مستوى أخر لابد أن تمر على المعلم فترة بينية مدتها 6 سنوات.

سلم رواتب المعلمين الصافي

يحدد سلم رواتب المعلمين في السعودية مجموعة من العوامل، أبرزها الشهادة الحاصل عليها المعلم ودرجتها، حيث أنه كلما زادت الدرجة العلمية الحاصل عليها المعلم زاد الراتب، وكذلك الدورات التدريبية والمهنية الحاصل عليها المعلم، فضلا عن عدد سنوات الخبرة، حيث أنه كلما زاد عدد سنوات الخبرة زاد الراتب.