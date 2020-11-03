نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن الدفعة 36 لشهر نوفمبر 2020 مع رابط استعلام الأهلية عبر ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن الدفعة 36 شهر نوفمبر 2020 سيكون يوم 10 من الشهر الجاري، هذا الموعد الرسمي المعروف للجميع وفق الخطة التي وضعتها الوزارة سابقاً والحكومة بالمملكة العربية السعودية، وطبقاً للوائح وقوانين الصرف بالبرنامج فإنه لا توجد أية عوائق أمام الموعد الأساسي لهذا الشهر وانتصافه للأسبوع الثاني من شهر نوفمبر، قد جدد برنامج حساب المواطن، التذكير بأنّه يمكن الاعتراض على نتائج الأهلية، حال صدورها وكانت النتيجة غير مؤهل عن طريق تحديث البيانات.

شروط أهلية حساب المواطن 1442

يجب علي كافة المستفيدين أن يقوموا بالتحقق من الأهلية عن طريق رابط البرنامج الإلكتروني، ’’ca.gov.sa’’ ويمكنكم التعرف علي الشروط المطابقة للاستحقاق وهي كالآتي:-

أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة.

استيفاء إجمالي دخل الأسرة وفق القواعد المتفق عليها.

توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

حيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

يتم استثناء ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

تعرفنا سوياً علي الشروط الرسمية لاستحقاق صرف حساب المواطن شهر نوفمبر، ونتعرف الآن علي أخر تفاصيل الاعتراض علي الأهلية.

الاعتراض على الأهلية بحساب المواطن

ذكر البرنامج ’’حساب المواطن’’ من خلال موقعه وحسابه الرسمي عبر تويتر أنه “حال تم دراسة الأهلية و صدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل)، يلزم تحديث البيانات أو تقديم الوثائق المطلوبة، طبقًا لسبب عدم الأهلية’’.

بالإضافة إلي ذكر وشرح كيفية استخدام البرنامج من أجل الاعتراض علي الأهلية، وذلك من خلال الدخول إلي بوابة ’’دراسة الأهلية’’، وهذا خلال مدة لا تزيد عن 3 أشهر منذ صدور نتيجة الأهلية للمستحقين، وأضاف حساب المواطن التذكير بأنّه تم تعليق استقبال الطلبات الجديدة الخاصة بالمتقدمين للحصول على الدعم.

رابط حساب المواطن الدفعة 36

يمكنكم بكل سهولة إجراء استعلام عن نزول الدفعة السادسة والثلاثين من دفعات المستفيدين بحساب المواطن، وكل ما عليكم هو اتباع الخطوات الآتية:-