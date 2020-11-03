نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة حساب المواطن التقديرية 1442| موعد صرف حساب المواطن وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين من الجمهور السعودي عن حاسبة حساب المواطن، ويُعد برنامج حساب المواطن من أكثر برامج الدعم التي تلقى قبول واسع داخل أوساط المجتمع السعودي، فالبرنامج يدعم قطاعات واسعة داخل المملكة العربية السعودية ويُعينها على تحمل ظروف الحياة الصعبة خاصة في الفترة الأخيرة التي ارتفعت فيها أسعار السلع الأساسية كنتيجة لعدة إجراءات إصلاحية قامت بإتخاذها الحكومة السعودية لرفع معدل النمو الإقتصادي، وقد وفر البرناج هذه الحاسبة ليتأكد كل المواطنين المستحقين للمساعدات من قيمة تلك المساعدات المادية ومقارنتها بالمبالغ المادية التي تم إيداعها بالفعل في الحسابات البنكية، وفي إطار اهتمامنا بكل ما يخص حساب المواطن في موقعنا “ثقفني” نوضح لكم حاسبة حساب المواطن التقديرية وموعد صرف الدفعة القادمة وشروط التقديم، فتابعونا.

حاسبة حساب المواطن

تم تفعيل حاسبة حساب المواطن التقديرية على الموقع الرسمي للبرنامج حتى يستطيع كل المواطنين السعوديين المستوفين للشروط لومستحقين لهذه المساعدات التعرف على مقدار الدعم الحكومي لهم، ويتحدد مقدار الدعم المقدم للمواطن على حسب راتبه الشهري وعدد أفراد أسرته، ومن الجدير بالذكر أنه إذا وجد المواطن المستفيد من الدعم اختلاف بين الدعم المقدر من الحاسبة وبين ما تم إيداعه في حسابه البنكي يُمكنه تقديم شكوى بعد 5 أيام من إيداع الدفعة.

كيفية استخدام الحاسبة

نوضح لكم الآن كيفية استخدام الحاسبة التقديرية للتأكد من مبالغ الدعم كما في الخطوات التالية: