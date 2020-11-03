نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة حساب المواطن التقديرية 1442| موعد صرف حساب المواطن وشروط التقديم في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الملايين من الجمهور السعودي عن حاسبة حساب المواطن، ويُعد برنامج حساب المواطن من أكثر برامج الدعم التي تلقى قبول واسع داخل أوساط المجتمع السعودي، فالبرنامج يدعم قطاعات واسعة داخل المملكة العربية السعودية ويُعينها على تحمل ظروف الحياة الصعبة خاصة في الفترة الأخيرة التي ارتفعت فيها أسعار السلع الأساسية كنتيجة لعدة إجراءات إصلاحية قامت بإتخاذها الحكومة السعودية لرفع معدل النمو الإقتصادي، وقد وفر البرناج هذه الحاسبة ليتأكد كل المواطنين المستحقين للمساعدات من قيمة تلك المساعدات المادية ومقارنتها بالمبالغ المادية التي تم إيداعها بالفعل في الحسابات البنكية، وفي إطار اهتمامنا بكل ما يخص حساب المواطن في موقعنا “ثقفني” نوضح لكم حاسبة حساب المواطن التقديرية وموعد صرف الدفعة القادمة وشروط التقديم، فتابعونا.
حاسبة حساب المواطن
تم تفعيل حاسبة حساب المواطن التقديرية على الموقع الرسمي للبرنامج حتى يستطيع كل المواطنين السعوديين المستوفين للشروط لومستحقين لهذه المساعدات التعرف على مقدار الدعم الحكومي لهم، ويتحدد مقدار الدعم المقدم للمواطن على حسب راتبه الشهري وعدد أفراد أسرته، ومن الجدير بالذكر أنه إذا وجد المواطن المستفيد من الدعم اختلاف بين الدعم المقدر من الحاسبة وبين ما تم إيداعه في حسابه البنكي يُمكنه تقديم شكوى بعد 5 أيام من إيداع الدفعة.
كيفية استخدام الحاسبة
نوضح لكم الآن كيفية استخدام الحاسبة التقديرية للتأكد من مبالغ الدعم كما في الخطوات التالية:
- أولاً عليك بزيارة الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن وتسجيل الدخول.
- ثانياً ستجد يسار الشاشة أيقونة الحاسبة بلون أخضر اضغط عليها.
- ثالثاً قم بالإجابة على كافة الأسئلة مثل هل أنت مُسجل بالبرنامج، وهل أنت مستقل أم رب أسرة وغيرها من الأسئلة.
- وفي حالة إذا قمت بالتسجيل في البرنامج من قبل كرب أسرة سيظهر لك كل أفراد الأسرة على اختلاف أعمارهم، والدخل الكلي للأسرة، ، وإذا كنت مُسجل كفرد مستقل ستظهر فقط خانة الدخل الشهري.
- وأخيراً اضغط على أيقونة احسب لتعرف الدعم من الحاسبة التقديرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حاسبة حساب المواطن التقديرية 1442| موعد صرف حساب المواطن وشروط التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.