نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب التقاعد الجديد والتأكد من إيداع الراتب من الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف راتب التقاعد يعرف بأنه الجدول الثابت التي قامت مؤسسة التقاعد في المملكة العربية السعودية بوضعه، وفي هذا المقال سنذكر لكم موعد صرف راتب التقاعد وكيفية الاستعلام عنه.

موعد صرف راتب التقاعد

المؤسسة العامة في المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن موعد صرف رواتب التقاعد الجديد، كما أنها أعلنت عن موعد الصرف، وأكدت أنه سيكون يوم 25 أكتوبر مع يوم الجمعة.

طرق صرف راتب التقاعد

تعاونت وزارة المالية مع مؤسسة التقاعد السعودية بصرف رواتب المتقاعدين كل شهر بالتحديد يوم 25، حيث أنها قامت بوضع تلك الرواتب في المصارف المالية والبنوك، كما أنهم أكدوا أن تاريخ الدفع سيكون في عطلة نهاية هذا الأسبوع وهو يوم الجمعة.

الاستعلام عن راتب التقاعد

عليكم بالتوجه إلى الموقع الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد.

يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم الضغط على التعريف بالمعاش.

النقر على بدء الخدمة، ويتم إدخال البيانات كرقم الهوية وكلمة السر، وبهذه البيانات يكونوا تمكنتم من الاستعلام عن راتب التقاعد.

التأكد من إيداع الراتب