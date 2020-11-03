نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الدعم السكني 1442 وطريقة التقديم على الأراضي السكنية المجانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الدعم السكني المخصص إلى المواطنين السعوديين الاشد حاجة إلى الحصول على المسكن المناسب الذى أعدته وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية وفقاً إلى الشروط والضوابط التى جاءت فى لائحة وزارة الإسكان، والتى تقدم العديد من المبادرات السكنية الجديدة إضافة إلى الأراضي السكنية المجانية التى توفرها الوزارة فى المخططات السكنية الجديدة، لذا نوضح إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني أهم الشروط والضوابط الواجب توافرها فى المتقدمين، وآلية الإستعلام عن السؤال الذى يشغل ذهن الكثيرون متي ينزل الدعم السكني.

موعد نزول الدعم السكني

رداً على استفسارات وتساؤلات المواطنين السعوديين عن موعد نزول الدعم السكني للمستفيدين والذى يتم إعلانه من قبل الموقع الإلكتروني سكني التابع إلى الوزارة، التى قدمت العديد من المبادرات السكنية الجديدة السكنية الجديدة، كما قد سبق وقدمت المبادرات السكنية القديمة والتى تأتي على رأسها (مبادرة دعم المدنيين السكني، مبادرة تمويل منسوبي التعليم، مبادرة تجديد المساكن، مبادرة تمويل العسكريين السكني) وكذلك مجموعة أخرى من مبادرات الدعم التى تحقق رؤية المملكة الجديدة فى تزويد نسب تملك السعوديين الأراضي والمساكن خلال عام 2030م.

طريقة التقديم على الأراضي السكنية المجانية

يجب الدخول على موقع وزارة الإسكان. النقر على الواجهة الرئيسية ستجد على يسار الصفحة كلمة”القائمة” تقوم بالضغط عليها. النقر على كلمة”البرامج والمبادرات”. الضغط على كلمة”سكني” والذى سيتم توجيهك مباشرة إلى موقع سكني التابع إلى مواقع وزارة الإسكان. الضغط على القائمة الرئيسية فى وجهة البرنامج والتى ستجدها أيضاً على يسار الصفحة. النقر على كلمة الحلول السكنية، منتج الأراضي السكنية المجانية. الضغط على تسجيل الدخول أسفل القائمة الرئيسية. تسجيل الدخول إلى سكني. التسجيل عبر النفاذ الوطني برقم الهوية الوطنية. بعد الإنتهاء من التسجيل يمكنك حجز الأرض السكنية المجانية.

بعد حجز الأرض السكنية يجب التعرف على شروط الدعم السكني التى أعدتها وزارة الإسكان قبل الشروع فى التعرف على آلية الإستعلام عن موعد نزول الدعم السكني.

شروط الدعم السكني

أوضحت وزارة الإسكان أن توافر الدعم السكني يكون لكل مواطن يتجاوز عمره 25 عام والذي يأتي ضمن أول شروط الدعم السكني وفقاً إلى لائحة وزارة الإسكان الجديدة كما تأتي باقي شروط وزارة الإسكان كالتالي:

يصرف الدعم السكني إلى أصحاب الجنسية السعودية من الرجال أما النساء الغير سعودية ومتزوجة من مواطن سعودي ولها منه أطفال تستحق الدعم السكني. يجب أن يكون الراغب فى الحصول على الدعم السكني أن لا يكون يمتلك منزل باسمة اخر 5 سنوات يصرف الدعم السكني مرة واحدة لكل أسرة تنطبق عليها جميع شروط الدعم.

الإستعلام عن موعد نزول الدعم السكني

أعلنت وزارة الإسكان أن طريقة معرفة السؤال الذى تم تداوله بكثرة خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي تويتر وفيس بوك متي ينزل الدعم السكني، والذى يمكنك التعرف عليه عبر الإتصال بالرقم التالي (199088) حيث يمكنك التواصل بشكل مباشر طوال أيام الأسبوع.