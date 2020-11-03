صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد/ محمد الغامدي ، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على ( ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر ) وذلك إثر تورطهم في إتلاف جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق في محافظة القنفذة ، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شرطة مكة المكرمة : القبض على 3 مواطنين إثر تورطهم في إتلاف جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق في القنفذة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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