تجارة الحدود الشمالية تنفذ حملة رقابية على محال الخضروات

دوت الخليج – واس : نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية حملة رقابية على 40 منشأة , استهدفت قطاع ونشاط الخضروات والفواكة ، وذلك للتحقق من التزام المنشآت التجارية بتطبيق أنظمة حماية المستهلك والإجراءات الاحترازية الوقائية .

وضبطت الفرق الميدانية في وزارة التجارة 28 مخالفة من المخالفات منها السماح للعملاء بالدخول بدون كمام، وعدم توفير المعقمات والمطهرات في الأماكن المخصصة .

وتهدف هذه الجولات للتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق أنظمة حماية المستهلك والإجراءات الاحترازية الوقائية.

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