مدير تعليم الرياض يكرم عددًا من المبدعات والمتميزات في المنطقة

دوت الخليج – الرياض : كرم مدير التعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي ، عددا من المبدعات في مجالات التميز، بمناسبة تحقيقهن مراكز متقدمة على مستوى المملكة وترشحهن للمشاركة في تحدي القراءة العربي وجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز “فئة المدرسة المتميزة” و”فئة الطالب المتميز”، وتمثيلهن وزارة التعليم فيها.

ونوه الوهيبي بما توليه حكومة المملكة من رعاية ودعم واهتمام للتعليم والمتعلمين، ومتابعة من وزير التعليم، مؤكدا دور الأسرة الكبير في تحفيز أبنائهم وتوفير بيئة محفزة للإبداع, كذلك دور المدارس في تنمية مهارات الطالبات وتحفيزهن للوصول لمثل هذه المرحلة.

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