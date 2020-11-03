نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلفة | تمويل شخصي سريع من خلال الإنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي سريع من خلال الإنترنت وذلك من خلال منصة سلفة و هى المنصة المتخصصة في مجال التقنيات المالية وذلك حرصا من الحكومة السعودية على تقديم خدمات للسعوديين وتلبية رغبات واحتياجات العملاء ومن هذه الخدمات خدمة التمويل الشخصي السريع بطريقة سريعة وسهلة من خلال الإنترنت ولا يحتاج للذهاب لاي مكان ولا الخروج من المنزل الى اى مكان خاص بشركة سلفة وذلك لسعي الي الاصلاح و التقدم الاقتصادي وطبقا لرؤية السعودية لعام 2030 ميلادي والحصول على هذا التمويل الشخصى بأسرع وقت ممكن

شروط الحصول علي تمويل شخصي سريع من منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية

لابد أن يكون المتقدم لطلب التمويل الشخصي لدى منصة سلفة سعودي الجنسية

أن يكون المتقدم للحصول على التمويل الشخصي حامل الهوية الوطنية و سارية وغير منتهية الصلاحية

أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل الشخصي لدى منصة سلفة عن 18 سنه

أن لا تقل فترة العمل للمتقدم للحصول على التمويل الشخصى السريع لدى منصة سلفة عن سته أشهر

أن يكون الحد الأدنى لراتب العميل المتقدم للحصول على التمويل الشخصي لدى منصة سلفة ثلاثة آلاف ريال سعودي

خطوات التقديم لتمويل الشخصي السريع من منصة سلفة كما يلي

يتم الدخول على موقع الرسمى لمنصة سلفى بالمملكة العربية السعودية

ثم تحديد قيمة التمویل الشخصي المطلوب لدى منصة سلفة

يتم اختيار المده المتاحة لك فى السداد

إستكمال كل البيانات المطلوبة في منصة سلفة

تحميل الوثائق والبيانات المطلوبة على الموقع الإلكترونى لمنصة سلفة بالمملكة العربية السعودية

استلام قيمة التمويل الشخصي و يتم إيداع مبلغ التمويل الشخصي إلى حسابك فور الانتهاء من كل البيانات المطلوبة وتطابق جميع الشروط والأحكام التى يجب توافرها للحصول على التمويل لدي منصة سلفة

خدمة عملاء منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية

وتوفر منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية خدمة العملاء لمنصة سلفة وذلك لاستقبال جميع استفساراتكم و جميع الشكاوى على الرقم الموحد هو 19911 ولكى تحصل على التمويل الشخصي السريع من منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية لابد من توافر مجموعة من الشروط والأحكام التى تم وضعها ومنها إن يكون المتقدم سعودي الجنسية وإن لا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن 18 عاما وان يكون راتب العميل المتقدم لا يقل عن 3000 ريال سعودي وان يكون المتقدم حامل الهوية الوطنية وتكون سارية