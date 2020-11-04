نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات هامة لإصدار السجل التجاري بالمملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات هامة لإصدار السجل التجاري بالمملكة السعودية، ‏وزارة التجارة بالمملكة السعودية قامت بتوضيح إمكانية الحصول على السجل التجاري من خلال الرابط الرسمي الخاص بالخدمة وقامت بتوضيح كافة الخطوات التي يمكنك أن تقوم باتباعها حتى تتمكن من الحصول على السجل التجاري بكل سهولة، حيث تساءل العديد من الأشخاص حول معرفة الخطوات الهامة التي يجب اتباعها لا إمكانية الحصول على السجل التجاري، وبالتالي قامت وزارة التجارة من خلال الحساب الرسمي الخاص بها عبر موقع تويتر بالرد على استفسار المتسائلين.

‏خطوات استخراج السجل التجاري

‏يمكنك اتباع بعض الخطوات التالية حتى تتمكن من الحصول على السجل التجاري بكل سهولة وهي كالآتي:

‏الدخول على الموقع الخاص بوزارة التجارة من خلال الإنترنت وبعد ذلك تقوم باختيار إصدار سجل بعد ذلك يجب عليك أن تقوم بتحديد اسم للنشاط وتقوم بتحديد النشاط الخاص بك، بعد ذلك سوف تظهر أمامك صفحة جديدة ينبغي عليك كتابة كافة البيانات المطلوبة منك والتأكد منها بشكل صحيح بجانب اضافة بيانات السنة المالية ورأس المال وتشمل أيضا عنوان المنشاة بعد الانتهاء من هذه الخطوات بشكل صحيح تقوم بتحديد مدة السجل والضغط على كلمة إرسال الطلب.

‏قامت قبل ذلك وزارة التجارة بالرد على سؤال أحد الأشخاص حول أن السجل التجاري يشمل المواطنين السعوديين فقط، وأكدت أنه يمكن للمستثمر الأجنبي أن يتمكن من الحصول على ترخيص لإمكانية عمل نشاط تجاري من قبل وزارة الاستثمار.