نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول المؤسسات الحكومية عبر ‏توكلنا بدون إثبات الحالة الصحية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ‏دخول المؤسسات الحكومية عبر توكلنا بدون إثبات الحالة الصحية، تم الإعلان بشكل رسمي بالمملكة السعودية عن لإمكانية الذهاب إلى منشآت القطاع الخاص أو المؤسسات الحكومية بدون أن تقوم بإثبات الحالة الصحية الخاصة بكم من خلال تطبيق توكلنا على الانترنت حيث أوضحت إمارة ‏المدينة المنورة في بيان خاص بها أنه يمكن للجميع تحميل تطبيق توكلنا

وارفاق كافة المستندات التي تثبت الحالة الصحية، لهذا الشخص وهذا يكون شرط أساسى لإمكانية الذهاب إلى هذه المقررات الخاصة بالمنشأة بمنشآت القطاع الخاص والحكومية الموجودة في المدينة المنورة، وأكدت أنه ينبغي على الجميع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار هذا الوباء.

‏إثبات الحالة الصحية تطبيق توكلنا

‏يمكن للمواطن أو المقيم أن يقوم بإرفاق الحالة الصحية من خلال تطبيق توكلنا وبالتالي يسهل هذا التطبيق خدمة بطاقة الوضع الصحي والتي تساعد هذا الشخص على طباعة الكود الخاص بالحالة الصحية لجميع الأشخاص الطبيعيين والمشاركين، بالإضافة إلى مستخدم آخر عندما يتم الذهاب إلى أماكن أخرى سواء كان في تجمعات أو أماكن متعددة.

دخول المؤسسات الحكومية عبر ‏توكلنا

‏هذا وقد أوضح تطبيق توكلنا أنه تم عمل تحديث جديد لجميع الأشخاص من خلال الخدمات الرقمية تقوم بتحديد كافة المواعيد والأحوال المدنية والجوازات، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على جميع المخالفات العامة بجانب خدمة بطاقة الوضع الصحي وإمكانية مشاركتها وبالتالي قام تطبيق توكلنا بالانتهاء من عملية الربط الإلكتروني مع بعض الجهات الحكومية والتي تتضمن العديد من الوزارات وهي كالآتي:

‏تشمل وزارة العدل والتعليم وكذلك وزارة الحج والعمرة له، وتتضمن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزاره الداخلية، وزارة الصحة والتعليم.