تمويل 200 ألف بدون كفيل بالتقسيط الميسر وأطول فترة سداد لجميع لمواطنين

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عمر شويل - جدة تمويل 200 ألف بدون كفيل بالتقسيط الميسر وأطول فترة سداد لجميع المواطنين؛ حيث تقدم شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي يصل الي 200 ألف ريال سعودي ومتفق هذا التمويل مع الشريعة الإسلامية وأحكامها، وأهم ما يميز ذلك التمويل أنه بفترة سداد مرنة ومريحة لعملاء الشركة، حيث تصل الي 36 شهراً وبتقسيط المبلغ المطلوب علي هذا الفترة حسب الظروف المادية للعميل. مزايا التمويل الشخصي المقدم من شركة اليسر التمويلية في المملكة العربية السعودية يتميز بأنه تمويل شخصي متفق مع قوانين وأحكام الشريعة الاسلامية وأحكام الدين الحنيف

تمويل شخصي بدون كفيل من اجل الحصول علي التمويل.

يصل قيمة التمويل لمبلغ مائتي ألف ريال سعودي بموافقة الكفيل، و مئة ألف ريال سعودي بدون كفيل.

يتميز التمويل الشخصي بأنه بهامش ربح منخفض.

أهم ما يميز التمويل الشخصي المقدمة من شركة اليسر بانه بفترة سداد طويلة المدي حيث تصل الي ستة وثلاثون شهراً.

يتميز التمويل بانه تابع لمؤسسة النقد العربي السعودي في جميع مدن وفروع الشركة في المملكة العربية السعودية. شروط الحصول علي تمويل شخصي من شركة اليسر التمويلية بالمملكة العربية السعودية لابد ان يكون العميل المتقدم بطلب التمويل الشخصي من شركة اليسر السعودية أن يكون مواطن سعودي الجنسية. لابد أن يكون الراتب الشهري الخاص بالعميل المتقدم عن 6000 ريال سعودي. لابد أن يكون عمر العميل المتقدم ينحصر بين 21 عاماً كحد أدني و60 عاما كحد أقصي و 70 عاما ً للعميل المتقدم إذا كان متقاعد. أن يكون مدة خدمة العمل ستة أشهر علي الأقل. أن يتوفر لدي العميل عند تقديمه جميع الأوراق والمستندات المطلوبة ورفعها علي الموقع الرسمي الخاص بشركة اليسر التمويلية. المستندات المطلوبة من أجل الحصول علي التمويل الشخصي من شركة اليسر التمويلية بالمملكة العربية السعودية تعريف الراتب الشهري الخاص بالعميل المتقدم للحصول علي التمويل ويكون معترف بيه بالغرفة التجارية بالقطاع الخاص. صورة أثبات من الهوية الوطنية والعنوان الوطني. كشف حساب بنكي للعاملين بالقطاع الخاص. نموذج استقطاع للمتقاعدين. خطوات ورابط التقديم للحصول علي التمويل الشخصي من شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية أولاً، عليك بالدخول الي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة اليسر السعودية. اضغط علي طلب القرض الشخصي. تعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح لدى شركة اليسر للتمويل، اضغط علي إرسال.

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