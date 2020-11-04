المهندس ريان سحاحيري يتوج بالمركز الثاني في مجال الأفراد بجائزة جدة للإبداع

دوت الخليج – جدة توج محافظ مدينة جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد آل سعود المهندس ريان سحاحيري بالمركز الثاني ضمن المبادرات

المؤهلة في مجال الافراد بجائزة جدة للإبداع في نسختها الثالثة تحت عنوان تدعيم فرص الجذب السياحي الداخلي والخارجي للملكة العربية السعودية ضمن ملتقى مكة الثقافي الذي كان برعاية كريمة منه

حيث ان جائز جدة للإبداع تهدف لتحفيز المبدعين والمبدعات من أبناء الوطن ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع واستثمار الطاقات الإبداعية الكامنة ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي وهذا يأتي تحقيقا لرؤية امير الشباب صاحب الملكي الأمير محمد بن سلمان ال سعود حفظه الله ورعاه

كما أكد سحاحيري انطلاقا من رؤية عشرين ثلاثين أتت هذه المبادرة (دعم فرص الجذب السياحي الداخلي والخارجي بالمملكة العربية السعودية: جدة كمثال مشابه) لتدعيم عجلة التنمية والتعريف بالفرص السياحية الكامنة للملكة العربية السعودية على المستوى المحلي والدولي بإستخدام الخرائط الجيومكانية والخرائط التفاعلية

وهذا من واجبنا كباحثين بالعمل كفريق واحد في مختلف التخصصات لتدعيم رؤية أميرنا وملهمنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمير الشباب وأمير مبادرة جدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وراعي جائزة جدة للإبداع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد آل سعود

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