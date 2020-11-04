معلومة …. zoom ..منصة تعليم متكاملة

دوت الخليج – فريق التحرير :

منصة زوم التعليمية Zoom للتعليم عن بعد هي إحدى منصات التواصل بين الأفراد عن طريق المحادثة الصوتية أو الفيديو أو مشاركة الشاشة، وراجت شهرة البرنامج عقب إعلان الحكومات التزام المنازل وتطبيق الإجراءات الاحترازية لتحجيم انتشار فيروس كورونا المستجد، مما ترتب عليه إغلاق المدارس والجامعات والشركات، ففي هذا الوقت اتجه المعلمين في الجامعات برنامج زوم واستخدامه في شرح الدروس التعليمية، كما تستخدمه الشركات في الاجتماعات الطارئة من منازل الموظفين عبر البرنامج.

منصة زوم التعليمية Zoom

منصة زوم التعليمية في الأساس هي أحد تطبيقات مكالمات الفيديو على نظام اندرويد ونظام الأيفون، كما يحتوي موقع زوم على خدمة مكالمات الفيديو ايضًا فيمكن تنزيل zoom plugin من الموقع وبداية مكالمات الفيديو، وتتميز منصة زوم عن غيرها من منصات التواصل بالفيديو بالنقاط التالية: