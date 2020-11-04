دوت الخليج – فريق التحرير :
منصة زوم التعليمية Zoom للتعليم عن بعد هي إحدى منصات التواصل بين الأفراد عن طريق المحادثة الصوتية أو الفيديو أو مشاركة الشاشة، وراجت شهرة البرنامج عقب إعلان الحكومات التزام المنازل وتطبيق الإجراءات الاحترازية لتحجيم انتشار فيروس كورونا المستجد، مما ترتب عليه إغلاق المدارس والجامعات والشركات، ففي هذا الوقت اتجه المعلمين في الجامعات برنامج زوم واستخدامه في شرح الدروس التعليمية، كما تستخدمه الشركات في الاجتماعات الطارئة من منازل الموظفين عبر البرنامج.
منصة زوم التعليمية Zoom
منصة زوم التعليمية في الأساس هي أحد تطبيقات مكالمات الفيديو على نظام اندرويد ونظام الأيفون، كما يحتوي موقع زوم على خدمة مكالمات الفيديو ايضًا فيمكن تنزيل zoom plugin من الموقع وبداية مكالمات الفيديو، وتتميز منصة زوم عن غيرها من منصات التواصل بالفيديو بالنقاط التالية:
- مكن العمل على منصة زوم مهما كان نوع الجهاز المتوافر إن كان اندرويد أو ايفون أو جهاز كمبيوتر عادي، فكل الأجهزة متاحة على زوم.
- إمكانية اتصال أكثر من 100 مستخدم بدون التأثير على جودة الخدمة.
- فيديوهات وصوت بدقة HD.
- إمكانية الحضور كمشاهد فقط.
- إمكانية الاتصال الهاتفي أو مشاركة الفيديو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معلومة …. zoom ..منصة تعليم متكاملة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.