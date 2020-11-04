نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض الشركة السعودية بدون كفيل ولا تحويل الراتب تعرف على الشروط ورابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض الشركة السعودية بدون كفيل ولا تحويل الراتب يأتي ضمن الحلول التمويلية المختلفة والمتنوعة التي تقدمها الشركة السعودية للتمويل للأفراد داخل المملكة العربية السعودية وذلك بهامش ربح تنافسي وخيارات للسداد عديدة تناسب جميع الإلتزامات المالية الأخرى للعميل،حيث تعتبر الشركة من أوائل الشركات الرائدة في مجال التمويل والتي أدركت أهمية توفير التمويل الإسلامي للعملاء،وقد تأسست الشركة في عام 1990 برأس مال بلغ عشرة مليون ريال سعودي كما تمتلك الشركة 17 فرع داخل المملكة العربية السعودية والتي تستطيع من خلالهم تقديم منتجات تمويلية جديدة ومتنوعة للعديد من القطاعات من أفراد وشركات صغيرة ومتوسطة،ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف في هذا المقال على خصائص القرض الشخصي المقدم من الشركة السعودية للتمويل للأفراد داخل المملكة العربية السعودية ،كما سوف نتعرف في هذا المقال على الشروط التي حددتها الشركة والواجب توفرها في المتقدمين للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل.

خصائص التمويل الشخصي المقدم من الشركة السعودية للتمويل

تقدم الشركة قرض شخصي بدون تحويل الراتب ولا كفيل بتسهيلات عديدة وخيارات للسداد متنوعة وأقساط مجدولة تناسب جميع إلتزمات العميل، كما يمكن أن يصل قيمة مبلغ قرض الشركة السعودية بدون كفيل حتى 100 ألف ريال سعودي،كما تتيح الشركة للعملاء فرصة الحصول على التمويل الشخصي من خلال خطوات سهلة وميسرة لجميع الأفراد،ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف في هذا المقال على أهم مزايا التمويل الشخصي المقدم من الشركة.

قرض شخصي لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل.

قرض فوري متطابق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

تقدم الشركة هامش ربح منافس.

يمكن أن يصل قيمة مبلغ القرض الشخصي المقدم من الشركة حتى 500 ألف ريال سعودي.

يمكن أن يحصل العميل على قرض شخصي من الشركة تصل قيمته إلى 100 ألف ريال دون الحاجه إلى وجود كفيل أو ضامن.

تتيح الشركة للعملاء إمكانية السداد المبكر للتمويل الشخصي في أي وقت.

فترات سداد مرنه وأقساط مجدولة حتى 5 سنوات.

رابط التقديم على قرض الشركة السعودية بدون كفيل ولا تحويل الراتب وشروط الاستحقاق

يمكن للعميل التقدم بطلب للحصول على القرض الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل وذلك عبر الموقع الإلكتروني للشركة على الإنترنت،من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف في هذا المقال على الشروط التي حددتها الشركة والواجب توفرها في المتقدمين للحصول على القرض الشخصي بدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل.