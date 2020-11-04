نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج آهل بأقساط ميسرة 5 سنوات بدون فوائد وكفيل من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منتج آهل بأقساط ميسرة لفترة طويلة الأجل تصل إلى خمس سنوات من الأمور الهامة التي يقدمها بنك التسليف والمعروف حاليا باسم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة ويتم الموافقة عليه عند توافق الشروط الواجبة للتمويل بدون الحصول على رسوم أو فوائد مستحقة من العملاء كما أن موظفي القطاع الحكومي لا يشترط لهم إحضار موافقة الكفيل الغارم ويتم الموافقة عليه بحد أقصي للتمويل 60 ألف ريال سعودي لدعم الأسر محدودة الدخل في المملكة العربية السعودية كما يمكن الآن الحصول على القرض عن طريق رابط التقديم على قرض آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية في جميع مناطق وفروع السعودية مزايا منح منتج آهل بأقساط ميسرة لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية أفضل تمويل إسلامي متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية

قرض طويل الأجل بأقساط ميسرة خمس سنوات

يمنح قرض للأسرة وقرض كنف وقرض الترميم للمواطن محدودي الدخل

أقصي تمويل يتم الموافقة عليه بمبلغ 60 ألف ريال سعودي

تمويل بدون فوائد ورسوم عند منح تمويل منتج آهل

تمويل دون حاجة لموافقة الكفيل لموظفي القطاع الحكومي شروط منح منتج آهل بأقساط ميسرة لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة عمر العميل الطالب للتمويل من منتج آهل يبدأ من 18 سنة

عمر العميل لا يزيد عن 55 سنة والمتقاعدين عمر العميل 70 سنة كأقصي عمر للتقديم

العميل لابد أن يكون مواطن سعودي الجنسية

الراتب الشهري المتوافق عليه 2000 ريال سعودي للموافقة على القرض

عدم وجود للمتقدم أي مصادر تمويل أو قروض أخرى

يلزم السداد في المواعيد المحددة بدون تأخير وتوفير جميع الضمانات المطلوبة

تقديم موافقة الكفيل ماعدا العاملين بالقطاع الحكومي طريقة الحصول على قروض منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية عليك البحث على موقع البنك ثم قم بالدخول على الموقع الرسمي لدى منتج آهل بنك التنمية الاجتماعية في السعودية

عليك القيام بالضغط على طلب التمويل المناسب للمتقدم والتقديم عليه عبر الأونلاين

قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة ومنها اسم المتقدم والراتب الشهري ومبلغ التمويل المناسب لك ثم حفظ وأرسال الطلب

عند الموافقة على طلب التمويل يتم تكمله كافة البيانات المطلوبة في أحد فروع بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية

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