نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وإجراءات تجديد استمارة السيارة 1442 ورسوم تجديد الاستمارة المنتهية للسيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد استمارة السيارة 1442 يعتبر من الأمور التي يهمنا التعرف عليها بشكل دوري ومستمر، وذلك لمعرفة آخر التحديثات الصادرة من الإدارة العامة للمرور بشأن شروط ورسوم تجديد استمارة المركبة أو رخصة سير المركبة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني آخر تحديثات المرور بشأن شروط تجديد استمارة المركبة وورسوم تجديد الاستمارة المنتهية للسيارة الخاصة والمركبات بأنواعها، بالاضافة إلى الخطوات اللازمة لتجديد استمارة السيارة عبر منصة أبشر.

تجديد استمارة السيارة عبر منصة أبشر

أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي أنه يمكن تجديد استمارة المركبة خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ انتهاء صلاحيتها مع دفع رسوم 300 ريال سعودي رسوم التجديد لمدة 3 سنوات، مع العلم أنه يجب دفع رسوم إضافية 100 ريال سعودي عن كل سنة تأخير، وجددت الإدارة العامة للمرور التذكير بشروط وطريقة تجديد رخصة السير أو استمارة المركبة عبر منصة أبشر، كما أوضحت المرور الشروط والتصاريح اللازمة لبيع سيارات التشليح داخل أراضي المملكة وإسقاط لوحاتها.

شروط تجديد رخصة المركبة

واشترطت الإدارة العامة للمرور عدة متطلبات حتى يتمكن الفرد من تجديد استمارة المركبة، وجاءت شروط تجديد رخصة المركبة كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم بطلب التجديد لديه تأمين على المركبة ساري المفعول.

يجب سداد رسوم تجديد الاستمارة ورسوم التأخير في حالة التأخير في تجديد الاستمارة وهي 100 ريال لكل سنة تأخير.

كما يجب أن يكون الفحص الدوري للمركبة ساري الصلاحية.

يجب على المتقدم بطلب تجديد استمارة المركبة أيضا التأكُّد من سداد كل المخالفات المرورية المسجلة بحقه.

وفيما يخص بيع سيارات التشليح لمحال تشليح السيارات، أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه لا يجوز بيع أي مركبة تالفة أو شرائها إلا بتصريح مسبق من الإدارة المختصة، واشترطت المرور لبيع سيارات التشليح قيام المالك بسداد كافة المخالفات المرورية إن وُجدت، وأن تكون استمارة المركبة سارية الصلاحية، ثم إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح؛ مرفقة باللوحات والاستمارة، حتى يتم إسقاطها من سجلات المالك من قبل الإدارة المختصة.

خطوات تجديد استمارة السيارة عبر أبشر

جددت المرور التذكير بطريقة تجديد استمارة السيارة عبر منصة أبشر للخدمات الحكومية الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

يقوم الفرد بالتوجه إلى منصة أبشر ، ثم يقوم بالضغط على خيار “أبشر أفراد”. تعبئة البيانات الخاصة بتسجيل الدخول ثم إدخال رمز التحقق، ومن ثم الضغط على تسجيل الدخول ثم إدخال رمز التأكيد المرسل على جوال المستخدم الذي تم تسجيله في أبشر. يقوم المستخدم بعد ذلك بالضغط على “خدمات” من خيار “خدمات المركبات”، ثم الضغط على “تجديد رخصة السير”. سوف يقوم النظام بعرض صفحة بها تفاصيل السيارات الخاصة بالمستخدم. بعد ذلك يقوم المستخدم بتحديد السيارة ثم الضغط على ” تجديد استمارة السيارة أو المركبة“. تتمثل الخطوة الأخيرة في الموافقة على الشروط والأحكام قبل الضغط على أيقونة “تجديد الاستمارة”.

رسوم تجديد رخص سير المركبات بأنواعها

قامت الإدارة العامة للمرور بتحديد الرسوم السنوية لتجديد استمارة السير للمركبات بأنواعها 1442 كالآتي:

بلغت الرسوم السنوية لتجديد استمارة السير لسيارة النقل الخاص 200 ريال سعودي، وهي نفس رسوم تجديد الاستمارة للكل من حافلة صغيرة وسيارة أجرة، بينما وصلت رسوم تجديد استمارة المركبة الخاصة إلى 100 ريال سعودي سنويا، وهي نفس رسوم تجديد استمارة دراجة آلية، وبلغت الرسوم السنوية لتجديد استمارة مركبة أشغال عامة 300 ريال سعودي، وأخيرا بالنسبة لسيارات النقل العام وصلت رسوم التجديد إلى 400 ريال سعودي.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا، والذي تعرفنا من خلاله على كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بتجديد استمارة المركبة، وأوضحنا شروط ورسوم تجديد الاستمارة المنتهية للسيارة الخاصة والمركبات بأنواعها، واستعرضنا معا الإجراءات والخطوات اللازمة للقيام بعملية تجديد استمارة السيارة إلكترونياً عبر منصة أبشر.