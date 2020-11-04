نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الأسرة بنك التنمية الاجتماعية وشروط الحصول على قرض الأسرة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تمويل الأسرة من أهم المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية الذي يُعد أحد أهم أركان النمو والاصطلاحات الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة العربية السعودية، ويتميز البنك كونه بنك مؤسسي حكومي بتوفير خدمات وحلول تتسم بالابتكار والنزاهة والشفافية، حيث يسعى البنك نحو الارتقاء بالمجتمع وتحويله إلى مجتمع حيوي ومنتج من خلال تدعيم وتعزيز الاستقلالية المالية للأفراد والأسر، وذلك من خلال منتجات التمويل الاجتماعي للأفراد ومنها قرض الأسرة من بنم التنمية.

ويقدم البنك تمويل بدون هوامش ربح للمشروعات الناشئة، وكذلك قروض اجتماعية أيضا بدون ي هامش ربح لمواطني المملكة من أصحاب الدخل الشهري القليل لتقديم الدعم لهم ومساعدتهم علي مواجهة الأعباء المالية وصعوبات الحياة، مثل تمويل الزواج وتمويل كنف و تمويل الأسرة، وهو المنتج التمويلي الذي سوف نتحدث عنه اليوم بعدما استعرضنا في مقالتين سابقتين تمويل الزواج وتمويل كنف، كذلك يقدم بنك التنمية الاجتماعية خدمات توعية غير مالية ومالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية الخدمية لتدعيم عملية خدمة المواطنين.

تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

من المؤكد أن تمويل الأسرة المقدم من البنك يتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية والهيئة الشرعية، وهو متوفر دون هوامش ربح للأسر ذات الدخل القليل شهريا لدعمها ومساعدتها علي مواجهة الأعباء المعيشية والالتزامات المالية المتجددة يوميا، ولكن هناك بضعة شروط للحصول علي تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية نعرضها لكم بالتفصيل في السطور القليلة التالية.

شروط الحصول على قرض الأسرة 1442

اشترط بنك التنمية الادتماعية أو بنك التسليف والادخار بالمسمى القديم، عدد من الشروط اللازمة للموافقة على طلب العميل بالحصول على قرض الأسرة وهي:

يجب ألا يزيد نصيب الفرد من الدخل الشهري العام للأسرة عن ألفي ريال سعودي، ويتم حساب تلك النسبة عن طريق قسمة الراتب السهري لرب الأسرة علي عدد أفراد الأسرة.

يتم احتساب الابن من أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره 24 عام، وذلك إذا لم يكن موظفا أو متزوجا، وكذلك الابنة إذا لم تكن موظفة أو متزوجة.

أيضا من شروط الحصول علي تمويل الأسرة أن يتم إثبات حالة الزوجة المهجورة بصك شرعي أو شهادة معتمدة من البنك، على ألا يقل عمرها عن 30 عام ولا يقل عمر اصغر أبنائها عن عام واحد.

يحق للمرأة الحصول علي التمويل دون اعتبار للعمر إذا كانت مطلقة أو أرملة وتعول طفل أو اكثر.

أيضا من الشروط اللازمة للحصول على تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية، أن يتم حضور الشهود وتوقيعهم على إقرار ذوي العصبة ونموذج مصادقة الهوية الوطنية، مع عدم قبول شهادة وكفالة زوج المرأة المهجورة من طالبات التمويل.

المتطلبات والمستندات اللازمة للحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية

أما بالنسبة للأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل، فتتضمن في حالة الرجال من الموظفين الحكوميين صورة بطاقة الهوية الوطنية وصورة سجل الأسرة ونموذج تسليم البريد عليه توقيع العميل وموظف البريد، بالاضافة إلى أصل نموذج 104 المعبأ إلكترونيا ورقم حساب الآيبان وكشف حساب بنكي لآخر 3 رواتب للعميل، وأيضا تصريح بياناتي ساري الصلاحية للعميل والأبناء المعالين.

وفي حالة موظف الشركات الحكومية يزيد عن تلك الشروط التي سبق ذكرها تقديم شهادة مدد وأجور من موقع التأمينات الاجتماعية، و وفي حالة موظف القطاع الخاص يتم تقديم صورة الهوية الوطنية للكفيل، وأصل تعريف براتب الكفيل وتصريح بياناتي خاص بالكفيل.

وللحصول علي التمويل من بنك التنمية الاجتماعية في حالة النساء من الموظفات الحكوميات، يتم تجهيز صورة الهوية الوطنية وصورة سجل الأسرة وصور شهادات ميلاد الأبناء، وكذلك أصل نموذج 104 المعبأ الكترونيا ورقم حساب الآيبان ونموذج تسليم البريد عليه توقيع طالبة التمويل وموظف البريد، بالاضافة إلى كشف حساب بنكي لآخر 3 رواتب وتصريح بياناتي ساري الصلاحية لطالبة التمويل وأبنائها المعالين وأصل نموذج إقرار ذوي العصبة للمرأة المهجورة.

وفي حالة موظفة الشركات الحكومية، يزيد عن تلك الشروط التي سبق ذكرها تقديم شهادة مدد وأجور من موقع التأمينات الاجتماعية، وفي حالة موظفة القطاع الخاص يتم تقديم صورة الهوية الوطنية للكفيل وأصل تعريف براتبه وتصريح بياناتي ساري الصلاحية خاص بالكفيل، وهي نفس الشروط الخاصة بربة المنزل ما عدا كشف الحساب البنكي بالطبع.

طريقة التقديم على تمويل الأسرة 1442

هذا ويتم تقديم طلب الحصول على تمويل الأسرة عن طريق تعبئة البيانات في نموذج الطلب إلكترونيا، وذلك بتعبئة رقم الجوال المسجل في منصة أبشر ورقم الهوية الوطنية والعنوان ورقم حساب الآيبان، وذلك من خلال الموقع الرسمي للبنك على شبكة الإنترنت وذلك عبر تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا اليوم عن تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية، والذي تعرفنا من خلاله على شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية لكل فئات وشرائح المجتمع، والمستندات المطلوية للحصول على تمويل الأسرة والذي يقدمه بنك التنمية للأسر السعودية ذات الدخل المحدود، وذلك بدون رسوم أو هانش ربح.