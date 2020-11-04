نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل مالي سريع يصل الي 1.500.000 ريال من بنك ساب السعودي للسعوديين وغير السعوديين والصرف فور تقديم الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بدون كفيل من بنك ساب السعودي هي أحد القروض التي عليها نسبة تقديم كبير من جانب المواطنين، حيث يقدم بنك ساب تمويلات شخصية هامة تخص كل أسرة سعودية وكل مقيم داخل المملكة العربية السعودية، وقد وفر بنك ساب تمويل نقدي يصل إلى أكثر من مليون ونصف ريال سعودي يمكن صرفه لأي شخص مقيم داخل المملكة، وقد أعلن بنك ساب أن صرف القرض الشخصي من ساب عليه موافقة من لجنة الرقابة الشرعية وهو ما يهم كل مواطن يبحث عن أي تمويل داخل المملكة، وقد صرح مصرف ساب أن التمويل غير مقيد بنوع نشاط معين من أجل موافقة البنك علي صرف المبلغ الذي يرغب به كل عميل، فالتمويل الشخصي من بنك ساب متاح صرفه لجميع الأغراض الشخصية التي تهم كل مواطن من خلال صرف سيولة نقدية تناسب كل فئة عاملة داخلة المملكة، وسوف نوضح لكم كيف يمكن الحصول علي تمويل شخصي وقروض بدون كفيل من بنك ساب السعودي.

تسهيلات بنك ساب للتمويل الشخصي للسعوديين وغير السعوديين

يتم صرف قروض بدون كفيل وفق إجراءات سريعة فور تقديم الطلب مباشرة إلى فرع من فروع بنك ساب السعودي. مبلغ التمويل الشخصي يصل إلى 1.500.000 ريال سعودي وهو الحد الأعلى للتمويلات الشخصية من بنك ساب. فترة سداد أقساط التمويل الشخصي من ساب تصل إلى 60 شهر. الحصول علي ميزة إضافية وهي التمويل مرة أخري في حالة الرغبة وذلك عند سداد 20% من القرض الأول. سقوط عدد الأقساط المتبقية من التمويل الشخصي عند الوفاة أو التعرض إلى عجز.

صرف التمويل الشخصي من بنك ساب وفق شروط محددة

راتب المواطن السعودي والمقيم يجب ألا يقل عن 3000 ريال سعودي.

سن العميل بالعمل الحكومي يجب أن يكون بين 21 إلى 58 للفرد السعودي والمقيم.

سن العميل بالعمل الخاص يجب أن يكون بين 21 إلى 60 للفرد السعودي والمقيم.

ارتباط العميل بعمل لا يقل عن شهر بأي عمل حكومي أو خاص للسعودي فقط.

ارتباط العميل بعمل لا يقل عن 3 شهور بأي عمل حكومي أو خاص للمقيم.

يتم تحصيل رسوم 1% فقط كرسوم إدارية من إجمالي مبلغ التمويل الشخص.

خطوات تقديم طلب تمويل نقدي أون لاين من بنك ساب

يمكن تقديم طلب تمويل إلكتروني للحصول علي قروض بدون كفيل بأي مبلغ يرغب به العميل من خلال الدخول علي موقع بنك ساب التالي: ساب، ثم من بعد الدخول علي موقع طلب التمويل الشخصي يطلب الموقع تسجيل نموذج بيانات خاص بالفرد الراغب في الحصول علي تمويل مالي، حيث يتم ملء نموذج البيانات من خلال تسجيل الاسم الشخصي كاملاً للعميل، مع تحديد الجنسية الخاصة بالعميل، مع تحديد مبلغ التمويل الذي يرغب في الحصول عليه من بنك ساب بالمملكة.